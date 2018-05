Carlos Ruiz: "Cada temporada que no conseguimos los objetivos marcados es una oportunidad perdida"

El central gaditano del CD Tenerife Carlos Ruiz, ha lamentado este jueves que el equipo no haya llegado con "más opciones" de jugar la promoción de ascenso a las dos últimas jornadas, aunque ha asegurado que en el vestuario blanquiazul son "profesionales y gente honrada", por lo que intentarán ganar los dos partidos que restan para acabar "lo más arriba posible", el primero ante el Cádiz.



"Cada temporada nueva que jugamos y no conseguimos los objetivos marcados, pues es una oportunidad perdida. Había mimbres para estar peleando por más cosas de las que hemos hecho, pero lo intentaremos hasta el final", comentó.



Sin embargo, Carlos Ruiz ha resaltado que "la categoría es muy difícil" y que hay "otros seis o siete equipos que no se van a meter tampoco en el play off y que estaban llamados a pelear por el ascenso".



"Todos los equipos de Álvaro Cervera son muy serios, tienen muy claro a lo que juegan, con un éxito tremendo. Son los que menos goles encajan y tendremos que estar atentos para frenar sus contras. Tiene jugadores muy rápidos y determinantes arriba, y tendremos que estar pendientes a las vigilancias y no perder balones con los que nos puedan hacer daño", ha dicho sobre el Cádiz.



Carlos Ruiz aseguró que a los jugadores les "molesta" que se diga que no quieren que siga Joseba Etxeberria como técnico del conjunto chicharrero, y aseguró que "muy poca gente puede hablar mal del míster".