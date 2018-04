Competición multa al Tenerife con 1.500 euros y el cierre de la grada desde la que se agredió a la asistente

El CD Tenerife ha informado de que recurrirá ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la sanción que este miércoles ha impuesto el Comité de Competición de cierre de la grada del Heliodoro Rodríguez López desde la que se lanzó un objeto que impactó a la asistente y la multa de 1.500 euros.

El incidente se produjo durante el partido del pasado sábado ante la SD Huesca y el CD Tenerife ha explicado que recurrirá esa decisión, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción.



Además, según el CD Tenerife, el Comité de Competición ha determinado que el CD Tenerife debe pagar una multa de 1.500 euros por el incidente.



El encuentro se suspendió durante un cuarto de hora, en el que la asistente fue atendida después de recibir el impacto.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) considera que es "irrelevante" la naturaleza del objeto que impactó a la asistente en el choque ante la SD Huesca o el tamaño o el valor de la moneda, ya que "el objeto en cuestión produjo una contusión que precisó la "inmediata atención sanitaria y, lo que resulta mucho más grave y determinante," es que dio lugar a la suspensión del encuentro durante quince minutos.



La resolución detalla que los incidentes ponen en "evidencia" la "insuficiencia o falta de idoneidad" de las medidas preventivas del CD Tenerife, mientras que asegura que ha habido "un riesgo notorio de producción de lesiones" y ha habido "influencia en el normal desarrollo del juego".



"Pese a los esfuerzos (infructuosos) a los que se alude en el escrito de alegaciones, la falta de presteza para identificar y poner a disposición de la autoridad competente a los protagonistas de los hechos (no solo al energúmeno que lanza la moneda de 50 céntimos u otro objeto contundente), sino a los que lanzaron varias botellas medio llenas de agua", destaca.



Además, el Comité de Competición destaca que "no puede obviarse" que se produjo el lanzamiento de "varias botellas medio llenas de agua", que son "objetos de cierto peligro potencial y susceptibles de causar lesiones, que afortunadamente no se produjeron por la falta de puntería en los energúmenos que las lanzaran".