Concepción da por casi cerrada la plantilla del CD Tenerife aunque sin descartar algún refuerzo más

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha asegurado este miércoles que la plantilla del club está prácticamente completa, aunque no cierra la puerta a algún fichaje de última hora. "El entrenador está satisfecho con los jugadores que tiene y nosotros damos la plantilla prácticamente por cerrada, pero si de aquí a fin de mes surgiera algo que nos convenga y nos interese lo veríamos y haríamos el esfuerzo", ha aseverado.



El presidente ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del nuevo convenio de patrocinio con el Cabildo de Tenerife, en donde ha puesto en valor la necesidad de y cuidar y apostar por el fútbol base de la isla.



Respecto al arranque ligero en Tarragona, Concepción asegura que el encuentro no le generó dudas sobre el potencial de la plantilla, aunque reconoce que el equipo jugó mal la primera parte del partido.



"En la primera parte el equipo no me gustó, se crearon ciertas dudas a nivel defensivo", ha apuntado, a lo que posteriormente agregaba: "pero ya en la segunda parte el equipo mejoró y creo que esa es imagen de intensidad y esfuerzo que debemos dar".



"Tenemos que ir a por los partidos desde el minuto uno con concentración y con intensidad", ha reiterado Concepción.



Asimismo se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento de Nano Mesa y José Naranjo sobre el verde.



"Nano no nos sorprende, ya lo conocemos, es una persona que tiene mucho olfato para el gol, en cuanto a Naranjo, lo veo un jugador muy interesante y que nos puede dar mucho", ha afirmado.



Respecto a la situación del guardameta Carlos Abad en el conjunto blanquiazul, Concepción ha recordado que el mercado de fichajes aún no está cerrado.



"Si encontramos algo que nos convenga tanto al jugador como al club daremos la opción, y si no, bienvenido sea, será uno más de los tres porteros y tendrá que luchar por la portería", aseguró el mandatario blanquiazul.



El presidente también se ha mostrado dispuesto a compartir el Heliodoro Rodríguez con el Granadilla Egatesa, aunque ha reiterado que la decisión no depende del club, sino del Cabildo de Tenerife.



"Son decisiones que no dependen del club, nosotros tenemos la concesión de las instalaciones pero en ningún momento nos hemos opuesto a que el Granadilla juegue algún partido aquí", ha señalado.



En relación al número de abonados para la temporada 2018-2019, el presidente se ha mostrado insatisfecho con los 8.000 actuales y espera que un buen resultado contra el Almería permita superar la línea de los 9.000 abonados.



"Creo que superar o no los 9.000 abonados dependerá de la imagen que demos frente al Almería, estoy seguro de que un resultado positivo nos ayudaría a rebasar esa cifra".

Acuerdo con el Cabildo

El Cabildo de Tenerife y el Club Deportivo Tenerife han suscrito un acuerdo de colaboración para la organización conjunta de actividades de divulgación y formación por valor de 1.950.000 euros.



El convenio se extenderá durante las próximas cuatro temporadas, desde la campaña 2018-2019 hasta la 2021-2022, y contempla talleres de robótica, ábaco y cálculo mental, así como actividades vinculadas a los deportes electrónicos, ha informado hoy el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, en rueda de prensa.



El objetivo de la Corporación insular es aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la marca Tenerife 2030, además de fomentar y promocionar la misma entre la población de la isla.



"Hoy es un día feliz, porque renovamos este compromiso de patrocinio un año más y porque lo hacemos con visión de futuro", ha apuntado Alonso.



El acuerdo contempla la difusión de la imagen "Tenerife 2030" en la camiseta del primer equipo cuando juegue de local y en otros soportes publicitarios como el videomarcador, los paneles de la sala de prensa y la Ciudad Deportiva Javier Pérez.



"El club siempre ha abrazado los ideales que están detrás de la iniciativa Tenerife 2030, con chicos y chicas más creativos, innovadores y con valores vinculados al deporte", ha continuado.



Asimismo la información e imagen de las actividades de Tenerife 2030 será difundida a través de las redes sociales del CD Tenerife que cuenta con más de 220.000 seguidores.



Durante el acto, el presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha reafirmado su compromiso con el fútbol base de la entidad, "que protegemos, cuidamos" y ha puesto en valor la apuesta tecnológica y cultural de ambas entidades por la isla.



"Vistos los buenos resultados en la campaña anterior se ha decidido prolongar el acuerdo los próximos cuatro años y creo que las dos partes nos beneficiaremos y quedaremos contentas", ha agregado.



Por su parte, Alonso ha hecho hincapié en la buena relación que mantienen ambas entidades, así como en su voluntad de colaboración presente y futura.



"Nosotros siempre tenemos que estar de lado del Tenerife, es el máximo representativo y el que lleva nuestros colores y nuestra imagen de isla", ha aseverado Alonso.