Dani Hernández: "Me gustaría que siguiera Etxeberria"

El portero hispano-venezolano del CD Tenerife, Dani Hernández, ha asegurado que le gustaría que siguiera la próxima temporada Joseba Etxeberria, ya que desde su llegada a la isla le ha dado otro aire al equipo, aunque ha matizado de que no le corresponde a él tomar la decisión.



El guardameta ha asegurado que, a pesar de haberse quedado prácticamente sin posibilidades de clasificarse para la promoción tras los últimos cuatro resultados, afrontan el partido de este sábado ante el Reus con el objetivo de lograr la victoria "y continuar apurando las opciones".



"Hace un mes las expectativas eran otras, hablábamos de tener humildad y preparar bien cada semana. No se han dado los resultados, pero vamos a seguir peleando", ha dicho Dani Hernández sobre la racha de cuatro partidos sin ganar que les ha dejado lejos de la zona de promoción.



Dani Hernández ha relatado que los últimos partidos "han sido diferentes; en León casi empatamos después de una primera parte que nadie quería; ante la SD Huesca algunas decisiones arbitrales nos pusieron el partido cuesta arriba y en Vallecas plantemos bien el partido, pero aprovecharon su pegada; y con la UD Almería no aprovechamos las nuestras".



En cuanto al partido del próximo sábado, Dani Hernández ha recordado que el Reus solamente ha encajado un gol en los últimos siete partidos que ha disputado en su estadio.



"Desde que subió a Segunda División se han caracterizado por un bloque defensivo muy fuerte. Va a ser un partido difícil y tendremos que estar concentrados", ha agregado.