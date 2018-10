Dani Hernández: "Si fuese a silbar a mi equipo, lo haría al final el partido"

El portero hispano-venezolano del CD Tenerife, Dani Hernández, ha asegurado este miércoles que, como aficionado, prefiere apoyar al equipo antes que silbarle, aunque ha afirmado que si fuese a pitar al plantel “lo haría al final del partido” y no durante el transcurso del encuentro.



“Nosotros tenemos que tratar de salir de esta situación y cambiar ese ambiente, porque cuando lleguen dos resultados buenos la gente se volcará con nosotros”, ha comentado sobre los pitos y los cánticos que se escucharon el pasado fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López.



El cancerbero ha destacado la importancia de trabajar “desde la estabilidad defensiva” para, a partir de ahí, “tener mucho balón y crear más ocasiones”, al tiempo que ha recalcado que cuantos menos goles reciban “más opciones” tendrán de sumar los tres puntos.



“No se puede cambiar de la noche a la mañana. Tratamos de hacernos a sus ideas y de aprovechar cada entrenamiento para acercarnos más a la idea de equipo que él tiene”, ha comentado sobre la adaptación a las ideas de José Luis Oltra.



“La categoría es muy igualada, el Real Zaragoza viene de hacer play off y no está en el momento que quisiera. Hay que respetar a los rivales, encarar cada partido con toda la ilusión del mundo y sabiendo que son puntos que puedes ganar”, ha dicho sobre el partido del próximo domingo.

Nano sufre un esguince de tobillo

Por otro lado, el delantero tinerfeño Alexander Mesa Nano, ha sufrido un esguince de tobillo durante el entrenamiento de este miércoles, aunque el club no ha informado de la gravedad de la lesión o del tiempo que estará de baja.



Según el parte médico de la entidad, el delantero ha sufrido un esguince de tobillo, como consecuencia de un traumatismo durante la recta final del entrenamiento.



El club no ha dado detalles sobre la gravedad del esguince o del periodo que estará de baja el jugador, que tuvo que retirarse del terreno de juego con la ayuda del cuerpo médico.



Para el encuentro del próximo domingo en La Romareda ante el Real Zaragoza, Nano se une a las lesiones de Paco Montañés y Aitor Sanz, en el equipo que entrena José Luis Oltra.