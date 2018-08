Danny Blum asegura que su rodilla no le impedirá "jugar y triunfar" en la UD Las Palmas

El futbolista alemán Danny Blum ha asegurado este jueves en su presentación oficial con la UD Las Palmas que no ha vuelto a tener problemas en la rodilla derecha, de la que fue operado hace cuatro años y medio, y que está "listo para jugar" y "triunfar" en el conjunto isleño.



El extremo zurdo teutón, cedido por el Eintracht de Frankurt con opción de compra, ha dicho que después de siete meses de recuperación no tuvo recaídas, aunque reconoce que su rodilla "no está igual que la de un adolescente".



También ha comentado que durante la temporada pasada jugó muy poco debido a una operación de amígdalas que lo dejó fuera de la competición durante tres meses.



Blum, de 27 años, se considera un extremo "rápido" y con buen pie izquierdo, y ha reconocido tener referencias positivas de la UD Las Palmas por parte del centrocampista tinerfeño Omar Mascarell, con el que coincidió durante dos años en el Eintracht, así como de su amigo Kevin-Prince Boateng, exjugador del equipo amarillo.



En su primera experiencia fuera de Alemania, el jugador ha dicho que quiere ayudar a conseguir el ascenso de la Unión Deportiva a Primera División, que es el "lugar que le corresponde", y no cree que el idioma sea un problema, aunque no domine el español.



Por su parte, Toni Otero, secretario técnico de la UD Las Palmas, ha explicado que el retraso en la presentación del jugador, suspendida ayer, se ha debido a un "trámite burocrático" por un documento que debía firmar su club de procedencia.



"En todo fichaje corres un riesgo, por eso el club se ha protegido con este documento. Cuando firmas un jugador, valoras todas la situaciones. Creemos que es un riesgo asumible y que el jugador nos va a ayudar en nuestro objetivo", ha explicado el dirigente gallego.



Otero ha añadido que Blum es un futbolista "muy contrastado" en Alemania y que puede aportar "verticalidad" al equipo amarillo.