Deivid asume que no lo tendrá fácil y que deberá volver a ganarse a la afición

El defensa grancanario David Omar Rodríguez, Deivid, ha dicho en su presentación como jugador de la UD Las Palmas que no lo tendrá fácil y que deberá volver a ganarse a la afición tras el "revuelo" formado por su regreso al equipo después de su polémica marcha hace cuatro años.



Solo una semana después de perder el ascenso ante el Córdoba en 2014, en la última jugada de la final del play-off en la que además estuvo implicado al pedir fuera de juego, Deivid firmó precisamente por el conjunto andaluz, algo que muchos aficionados le recuerdan ahora en las redes sociales.



El futbolista ha dicho que en ese momento era "libre" y debía tomar una decisión "rápida" porque el Córdoba no le esperaba, y por eso decidió irse al Nuevo Arcángel para jugar en Primera con el rival que acababa de arrebatarle el ascenso a Las Palmas de una forma cruel, con un gol del mexicano Uli Dávila en el minuto 93.



"Tengo clarísimo que no voy a tener un comienzo fácil, pido perdón, pero estoy tranquilo y mentalizado para revertir esa situación con mi trabajo en el campo", ha repetido hoy en varias ocasiones tras su regreso "a casa", procedente del Real Valladolid, al que ha agradecido las facilidades para romper su vínculo y tras admitir que ha "roto la planificación" al equipo pucelano.



A esa polémica marcha de 2014 se une su situación personal, y es que Deivid se casó el pasado verano con una hija de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, algo que también le recuerdan ahora muchos aficionados.



"Se me relaciona con el presidente porque es mi suegro, pero vuelvo a la Unión Deportiva con más de 20 partidos en Primera y 150 en Segunda, y ni el entrenador ni el presidente en los equipos en los que he estado eran familiares míos, así que algo bueno tendré", ha justificado ante los periodistas.



Deivid, de 29 años, siente que está "en deuda" con el equipo amarillo, una "espinita" que solo puede quitarse con su regreso, y recuerda que renuncia a un "proyecto bonito" del Valladolid en Primera , aunque no considera que volver a Las Palmas sea un paso atrás, sino un "orgullo".



El defensa isleño, que firma por tres temporadas, reconoce que todos los equipos en Segunda tienen "altibajos" y la Unión Deportiva también los tendrá en una liga "larga y muy difícil, de las más competitivas de Europa", en la que el equipo amarillo será "uno de los referentes" de la categoría.



Por su parte, Toni Otero, secretario técnico del club, ha asegurado que todas las contrataciones -incluida la de Deivid- llevan el "sello" tanto suyo como del entrenador, Manolo Jiménez, y ha dicho que el defensa isleño merece "una segunda oportunidad" en la que puede "aportar mucho".