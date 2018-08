Etxeberria: "No nos podemos creer mejor que nadie, pero tampoco peor que nadie"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, ha destacado que "el nivel" de la Segunda División ha "subido" por el prestigio de los clubes que descendieron la temporada pasada y los que ascendieron desde la Segunda División B, por lo que ha dicho que no habrá opción de "relajarse", y ha advertido de que su equipo no puede creerse "mejor que nadie", pero tampoco "peor que nadie" de la categoría.



"Hay que pelear y trabajar desde la humildad y desde la ambición, porque no nos podemos conformar con nada. Intentaremos ser cada día mejores", ha destacado.



Joseba Etxeberria ha comentado que la UD Almería que se encontrarán el próximo domingo no tendrá "nada que ver" con el equipo ante el que se enfrentaron en pretemporada, al tiempo que ha comentado que el cuadro almeriense es un equipo que "inicialmente quiere llevar la iniciativa".



El entrenador ha comentado que esperan corregir los "errores" que cometieron en la primera parte del encuentro ante el Nástic de Tarragona y acercarse "más a lo que el equipo dio en la segunda parte".



"Las sensaciones en el primer tiempo no fueron buenas, pero es una realidad que el CD Tenerife generó más y mejores ocasiones que el rival. Somos conscientes de la pegada que tenemos, y también somos conscientes de las cosas que no hicimos bien", ha destacado.



"Todas las cosas que pasaron durante el primer tiempo fueron por nuestra culpa. Lo que tenemos que intentar es minimizar esos errores para que luego no nos repercuta durante el resto del partido. Siendo malo el primer tiempo, si repasas el partido en global, fuimos capaces de generar muchas ocasiones en un encuentro complicado, y eso nos tiene que dar ese punto de confianza para seguir teniendo esa pegada", ha insistido.



En cuanto a Juan Carlos Real, que abandonó el CD Tenerife en verano y ahora juega en la UD Almería, ha comentado que es normal que un jugador quiera estar en un sitio en el que tenga minutos y ha dicho que el mediapunta gallego tuvo en la isla un "comportamiento implacable".