Etxeberria: "He visto a los jugadores con rabia, tenemos una oportunidad"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, aseguró este viernes por la tarde que, tras las tres derrotas consecutivas del conjunto blanquiazul, ha visto a sus jugadores con rabia y con ganas de volver a ganar, por lo que este sábado tienen una buena oportunidad ante la UD Almería de lograrlo.

El técnico destacó en su habitual rueda de prensa semanal que no hay más información sobre su futuro, ya que está centrado en el partido de mañana, y habrá tiempo de sobra para hablar de su renovación.

Estoy muy a gusto aquí, pero no me quiero desviar, ha manifestado el técnico vasco. Después de perder la semana es más dura, pero tenemos sentido de la responsabilidad. He visto mucha energía y lo darán todo hasta el final, eso me deja tranquilo", reiteró.

Joseba Etxeberria recalcó que harán todo lo posible para ganar este sábado, sobre lo que ha dicho que saldrán mentalizados porque tienen muchos objetivos para el partido. Saldremos enchufados desde la primera jugada, ha agregado.

También informó de que no habrá demasiados cambios en el once, ya que, aunque llevan tres partidos perdiendo, el equipo ha dado la cara.



Salvo el partido de Soria y el primer tiempo de León, se ha visto al Tenerife que yo quiero. Veo al equipo con rabia de cambiar la dinámica y enganchar a la gente", e insistió en que "veo predisposición e intensidad. Eso como entrenador te transmite mucha confianza y seguridad. No tengo ninguna duda que veremos a un gran Tenerife".

Eso si, el entrenador advirtió de que la UD Almería es un equipo necesitado, mientras que ha relatado que este sábado les vendría muy bien dejar la portería a cero para recuperar la mentalidad defensiva.