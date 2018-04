Final anticipada por la permanencia en Primera

La UD Las Palmas intentará este domingo subirse al último tren por la permanencia con una victoria ante el Levante que le permita seguir con vida, y es que cualquier otro resultado reduciría notablemente sus posibilidades de seguir en LaLiga Santander la próxima temporada.



Entrenador y futbolistas amarillos son conscientes de que casi todas sus opciones pasan exclusivamente por ganar en el Ciutat de València, para reducir así la desventaja con el conjunto granota a cuatro puntos.



Resulta paradójico que, incluso con un empate, el Levante no solo mantendría la actual distancia de siete puntos, ya de por sí suculenta, sino que la aumentaría, porque en ese caso dispondría también de la diferencia particular de goles a su favor, tras el 0-2 que obtuvo en Gran Canaria en la primera vuelta.



El choque más importante de la temporada -y probablemente de los últimos tres años- lo afrontará la Unión Deportiva desde el penúltimo puesto, superado este viernes por el Deportivo de La Coruña tras su triunfo ante el Málaga (3-2).



Los isleños tendrán la sensible baja de su defensor Ximo Navarro, quien cumplirá su segundo ciclo de amonestaciones por la tarjeta amarilla que recibió ante el Real Madrid el pasado fin de semana.



Su sustituto en el eje de la zaga debería ser el veterano capitán David García, un central secundario esta temporada, pero se trata del único futbolista disponible para esa demarcación por la ausencia, también por lesión, del mallorquín Pedro Bigas.



Por el contrario, Paco Jémez podrá disponer ya de Dani Castellano y Oghenekaro Etebo, recuperados de sus respectivas dolencias, y ambos apuntan a la titularidad en esa especie de montaña rusa en que se han convertido las alineaciones del equipo en los últimos meses.



Así, Dani Castellano regresaría al lateral izquierdo y desplazaría al uruguayo Matías Aguirregaray al flanco derecho, su sitio más natural, en detrimento del brasileño Míchel Macedo, cuya aportación esta temporada ha sido decepcionante.



Por su parte, el internacional nigeriano Etebo reaparecería para volver a aportar músculo al centro del campo después de dos partidos de ausencia.



Jémez se ha llevado hasta Valencia a 24 futbolistas -incluido el sancionado Ximo Navarro-, y solo ha dejado en la isla a Bigas y Emenike, lesionados de larga duración.



Por lo tanto, el técnico tendrá que excluir a cinco jugadores, con un último entrenamiento previsto en Paterna (Valencia) para este sábado.

Mientras, el Levante llega eufórico a este partido, tras haber sumado siete puntos en los tres primeros partidos de Paco López en el banquillo, y con la posibilidad en caso de victoria de sentenciar una permanencia que hace un mes veía muy lejana.



El entrenador Paco López tiene hasta ocho bajas por lesión, ya que esta semana se han unido a la lista de lesionados Jason y Emmanuel Boateng, que se tuvieron que retirar en el último partido frente al Girona, y ha prescindido por decisión técnica del portero Iván Villar y el central Shaq Moore.



El técnico valenciano, sin embargo, podría mantener un once muy parecido al que colocó en Girona el pasado sábado, ya que el central uruguayo Erick Cabaco se ha recuperado a tiempo de unas leves molestias y podría volver a formar la pareja defensiva junto a Rober Pier, con Pedro López y Coke Andújar en las bandas.



Con José Campaña y Jefferson Lerma indiscutibles en el centro del campo, la baja de Jason sería cubierta por Ivi y José Luis Morales ocuparía la parte izquierda.



La gran incógnita del once inicial es saber quién acompañará a Roger Martí en el ataque, ya que ante la baja de Boateng, titular en Girona, Paco López tendrá que elegir entre Armando Sadiku y Giampaolo Pazzini.



Además, el técnico del Levante ha convocado por primera vez desde que llegó a València el pasado mes de enero al saudí Fahad Al-Muwallad, aunque sus opciones de debutar en LaLiga son escasas.