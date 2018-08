Galarreta se presenta de amarillo y viajará a Cádiz para disputar el Carranza

El centrocampista vasco Íñigo Ruiz de Galarreta ha manifestado este miércoles en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas que con su fichaje, por cuatro temporadas, busca la "estabilidad" que no ha tenido en los últimos años, y que ha rechazado ofertas de equipos de Primera División. El jugador nacido en Eibar ha explicado que el interés del equipo amarillo viene desde que acabó la temporada anterior, y que se ha mantenido "firme en su propuesta" durante todo el verano, hasta cristalizar en una operación por la que la Unión Deportiva pagará 500.000 euros al FC Barcelona, que se guarda una opción de recompra.



De Galarreta llega "preparado" físicamente, dispuesto para jugar y adaptarse "cuanto antes" a un "proyecto muy ilusionante" como el de Las Palmas, un "club grande" que pretende volver a la máxima categoría, aunque en Segunda haya "muchos equipos con el mismo objetivo", por lo que el jugador prevé un año "muy complicado".



El jugador guipuzcoano ha añadido que Las Palmas reunía "todo lo que buscaba" como nuevo destino, pese a que el FC Barcelona "quería que continuase allí".



De Galarreta vio la victoria de su nuevo equipo en el reciente amistoso ante el Marítimo de Madeira (1-0) y le gustó "mucho", porque a su juicio está "en un buen momento físico", y se está "reforzando muy bien", con jugadores "de altísimo nivel en todas las posiciones".



También ha echado la vista atrás y ha recordado la frustración que supuso en 2015 no ascender con el Real Zaragoza precisamente ante la Unión Deportiva en el Estadio de Gran Canaria, donde comprobó el "gran ambiente" que se vive en el coliseo isleño.



Por otra parte, espera "entrar en la dinámica" del equipo muy pronto con la ayuda de otros compañeros con los que ha coincidido en diferentes clubes, como Christian Rivera (Barcelona B), Martín Mantovani (Leganés) o Raúl Fernández (Athletic Club).



Tras pasar por distintos equipos en los últimos años como Athletic Club, Mirandés, Zaragoza, Leganés, Numancia y Barcelona B, De Galarreta busca "un sitio estable" y cree que en Las Palmas estará "a gusto unos cuantos años".



De Galarreta no quiere que le comparen con Jonathan Viera porque "él está a otro nivel, es un jugador que gana partidos y yo soy más trabajador, de equipo", pero sí ha tenido otros referentes como los vascos Orbaiz y Gurpegui, el exbarcelonista Xavi Hernández o el grancanario Roque Mesa, un jugador que le "encanta".



Por su parte, el secretario técnico de la UD Las Palmas, Toni Otero, ha dicho sobre Ruiz de Galarreta que tras una "larga y dura negociación", el futbolista ha apostado por el equipo amarillo "teniendo otras ofertas importantes".



Además, cree que el club ha hecho "una inversión" con el pago de 500.000 euros al Barcelona y otros posibles 200.000 más según variables, un gasto que era "importante asumir" con números "adecuados" para cerrar el duodécimo fichaje del equipo este verano, aunque llegarán "más" jugadores, sin precisar cuántos serán.

Tana no viajará a Cadiz

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, ha convocado a 25 futbolistas para disputar el próximo fin de semana el Trofeo Ramón de Carranza, en Cádiz, entre los que está el vasco Ruiz de Galarreta, presentado este mismo miércoles, pero no aparece el atacante Tanausú Domínguez 'Tana'.



Los jugadores que volarán el jueves a Sevilla, y después irán por carretera hasta Cádiz, son: Raúl Fernández, Nauzet Pérez y Josep (porteros); David García, Álvaro Lemos, Deivid, Cala, Mantovani, Dani Castellano y Diego Parras (defensas); Vicente Gómez, Christian Rivera, Momo, Fidel, Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, Benito, Sacko, Fabio y Josemi (centrocampistas); y Rubén Castro, Rafa Mir, Araujo, Erik Expósito y Edu Espiau (delanteros).



En la convocatoria del técnico andaluz están presentes los doce fichajes realizados por el equipo isleño durante este verano, aunque la plantilla no está aún cerrada.



La Unión Deportiva se medirá el próximo viernes al equipo anfitrión, el Cádiz CF, también de Segunda División, y el ganador de esa eliminatoria se enfrentará al día siguiente al Real Betis Balompié, que espera rival en la final del prestigioso trofeo veraniego cuyo título defenderá el conjunto grancanario.