Jémez repite con Expósito y Benito, y da por perdido al lesionado Emenike

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha vuelto a incluir a los canteranos Erik Expósito y Benito Ramírez en la lista de 18 convocados para el partido de mañana frente al Villarreal en el Estadio de Gran Canaria, en la que también está Momo, y da definitivamente por perdido al nigeriano Emmanuel Emenike por su lesión de rodilla.

Para el choque ante el conjunto castellonense, además del delantero africano, el técnico ha prescindido por lesión de Gabriel Peñalba, Jairo, Bigas y Dani Castellano, y tampoco ha convocado, por decisión técnica, a David Simón, Imoh Ezekiel y Hernán Toledo.

El equipo amarillo se concentrará esta noche en un hotel de la capital grancanaria con los siguientes futbolistas: Chichizola y Raúl Lizoain (porteros); Aguirregaray, Míchel Macedo, David García, Gálvez y Ximo Navarro (defensas); Vicente Gómez, Etebo, Halilovic, Momo, Nacho Gil, Javi Castellano, Tana, Aquilani y Benito (centrocampistas); y Calleri y Erik Expósito (delanteros).

En el caso de Emenike, Jémez ha sido tajante en la rueda de prensa de este mediodía: "No sé de medicina, pero la sensación que me da es que el jugador ni está, ni va a estar. Esa rodilla no está para competir. Y ahí acaba mi trabajo. No me preguntéis más por Emenike, porque no voy a poder contar con el jugador", ha dicho a los periodistas.