Jémez completa una vuelta liguera en Las Palmas con 11 puntos de 57 posibles

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, completó este domingo una vuelta en LaLiga Santander -19 partidos- con el equipo amarillo, descendido a Segunda desde el pasado 22 de abril, con solo 11 puntos de 57 posibles, y encadena ya 14 jornadas consecutivas sin conocer la victoria.



El técnico del conjunto isleño, el cuarto que se sienta en el banquillo esta temporada, inició su segunda etapa en el cuadro canario el pasado mes de enero con dos partidos seguidos en casa, primero en Copa del Rey ante el Valencia (1-1), y después en encuentro liguero frente al Eibar (1-2), rival al que visitará el próximo sábado, en la penúltima fecha del campeonato.



Jémez aceptó el reto de intentar lograr la permanencia de un equipo que solo había sumado once puntos con sus predecesores en el cargo: Manolo Márquez (seis puntos), Pako Ayestarán (uno) y Paquito Ortiz (cuatro), este de forma interina durante cuatro partidos en el mes de diciembre.



Tras 19 encuentros, el preparador, nacido en Gran Canaria pero cordobés de adopción, solo ha sido capaz de calcar esa cifra, aunque con dos partidos más disputados que los tres técnicos anteriores, un balance insuficiente con el que no ha podido evitar el descalabro deportivo.



Las únicas victorias de la Unión Deportiva desde la llegada de Jémez fueron frente al Valencia (2-1) y Málaga (1-0) -la última, hace tres meses-, mientras que los cinco puntos restantes llegaron con empates visitantes ante Athletic (0-0), Leganés (0-0), Deportivo (1-1) y Espanyol (1-1), y como local contra el FC Barcelona (1-1).



Por otro lado, la derrota de este domingo ante el Getafe (0-1) es la duodécima que encaja Las Palmas en su estadio en la presente campaña, récord absoluto en las 34 temporadas en que ha militado el club en Primera.



Además, si el equipo amarillo no vence en alguno de los dos encuentros que le restan, el próximo sábado en Eibar o en la jornada final ante el Girona en Gran Canaria, establecerá otra marca negativa en la historia de la entidad, con 16 partidos consecutivos sin ganar en la máxima categoría del fútbol español.