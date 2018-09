José Luis Oltra: "Confiaba en que mi vuelta llegaría algún día"

El entrenador valenciano José Luis Oltra ha relatado que, con su regreso al banquillo al CD Tenerife ocho temporadas más tarde, ha cumplido “un sueño”, ya que confiaba en que llegara su retorno al club insular “algún día”.



“Hasta ahora no se habían dado las circunstancias para volver, pero siempre he dicho que algún día quería volver a Tenerife. Aquí he vivido mis tres mejores años y me siento muy querido en la isla”, ha dicho durante su presentación.



José Luis Oltra ha relatado que conoce al equipo que dirigirá a partir de este martes, que es “una plantilla muy bien armado”, mientras que ha afirmado que no se pone un objetivo “a largo plazo”, aunque ha recalcado que pueden “aspirar a lo máximo”.



El entrenador ha destacado que ha aceptado la propuesta del CD Tenerife porque cree en el proyecto y por el “cariño” que le tiene al club, mientras que ha recalcado que la plantilla blanquiazul “tiene muchas opciones”.



José Luis Oltra ha comentado que, como todos los entrenadores, quiere que su equipo tenga equilibrio, aunque ha recordado que “aquí hay una cultura de manejo de balón” y que, por lo tanto, intentarán “llevar el peso de los partidos”.



El técnico ha comentado que el CD Tenerife está “en progresión”, como estaba durante su etapa anterior, y que seguirán en la línea que ha marcado Joseba Etxeberria, a quien le ha mandado “un abrazo”.



José Luis Oltra, que es el entrenador con más partidos en toda la historia del CD Tenerife, se ha comprometido con la entidad blanquiazul hasta final de esta temporada, con opción de prolongar el contrato por una campaña más.



El técnico, que ha llegado en compañía de sus ayudantes, dirigirá este martes su primer entrenamiento.