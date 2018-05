Joseba Etxeberria: "No es lo mismo quedar el séptimo que el decimosegundo"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria , ha asegurado este jueves que van a "pelear" por llegar a los puestos de promoción y, si se quedan sin opciones, van a seguir "dando la cara porque para el club no es lo mismo quedar el séptimo que el decimosegundo".



El técnico aseguró que el equipo "tiene espíritu y da la cara", y afirmó también que en los últimos partidos no han tenido suerte "con el gol, ni en las decisiones arbitrales ni con las lesiones".



"Las decisiones arbitrales están ahí, y no me gusta hablar mucho de eso porque es escurrir el bulto y buscar excusas. Seguro que nosotros tampoco hemos estado acertados, no hemos hecho todo bien", relató el técnico vasco.



Joseba Etxeberria comentó que quieren "jugar bien" el sábado ante el Reus y "dar la cara" ante un rival "muy duro en su campo", sobre lo que ha dicho que "cambiar de dibujo" es una posibilidad, aunque aseguró que prefiere que no se sepa.



"Salvo el primer tiempo de León, hemos hecho muchas cosas para ganar los demás partidos. Hemos empujado hasta el final, tenemos que ser constantes y estar acertados", comentó sobre la mala racha.



"Estábamos a un punto del descenso cuando llegué, y dije que pelearíamos por ganar todos los partidos. Trabajamos todos los detalles de los rivales, y seguiremos así hasta el final, y más con opciones matemáticas. Si no permito que nadie se relaje si no hubiese ninguna opción matemática, teniéndola, mucho menos. Y si eso sucede, tendrá muy pocas posibilidades de jugar", insistió.



El entrenador ha comentado que quieren ganar en Reus "para estar todos más animados", aunque ha dicho que deben estar "muy alerta", puesto que los números del rival en su estadio "son de equipo grande".



"El CD Tenerife siempre ha seguido insistiendo ante las adversidades", ha recalcado.

Bryan Acosta, Aitor Sanz y Tyronne se quedan fuera Etxeberria ha ofrecido la lista de convocados para el partido del próximo sábado ante el Reus en la que no se encuentran el sancionado Bryan Acosta, y los lesionados Aitor Sanz y Tyronne del Pino.



Mientras tanto, continúa recuperándose de su operación el máximo goleador del equipo, Samuele Longo, al tiempo que Juan Villar y Raúl vuelven a estar disponible, tras cumplir un partido de sanción.



El técnico blanquiazul ha convocado a diecinueve futbolistas para el desplazamiento, por lo que deberá hacer un descarte antes del partido.



Dani Hernández, Carlos Abad; Cámara, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Aveldaño, Iñaki, Camille; Vitolo, Bryan Acosta, Luis Milla, Alberto; Suso Santana, Montañés, Álex Mula, Juan Carlos; Juan Villar, Casadesús y Malbasic, son los convocados.