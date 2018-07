Juan Cala: "Manolo Jiménez me exprime al máximo y me saca gran rendimiento"

El defensa sevillano Juan Torres Ruiz, Cala, ha reconocido este martes en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas que el entrenador del equipo amarillo, Manolo Jiménez, ha sido decisivo para su fichaje porque le "exprime al máximo" y le saca "un gran rendimiento deportivo".



El jugador andaluz, de 28 años, ha admitido que ha pensado de forma "egoísta" y que la mejor decisión era fichar por el equipo grancanario porque es "el mejor club" para dar lo mejor de sí con la presencia de su paisano en el banquillo insular, con el que coincidirá en un tercer equipo.



Cala se ha apresurado a aclarar que ello no le asegurará la titularidad, porque conoce muy bien a Jiménez, y si el jugador no da el "nivel", estará más tiempo "chupando banquillo" que en el once inicial, porque el técnico andaluz "no regala a nadie".



El futbolista, que firma por dos temporadas con opción a una tercera tras un fugaz y decepcionante paso por la Superliga de China, conoce bien la Segunda División española y sabe que el éxito del ascenso "pasa por encajar pocos goles", como también ha dicho en unas recientes declaraciones el entrenador sevillano.



Además, Cala cree que la Unión Deportiva tendrá "una presión añadida" porque tiene que "volver a Primera", y en el grupo deben "saber gestionarla".



"Me intento mimetizar con el club, está claro que no soy de Las Palmas desde pequeño, pero a partir de ahora voy a defender esta camiseta como si fuese mía", se ha sincerado el futbolista, sorprendido por la concurrida presencia de informadores, por lo que deduce que su nuevo club "levanta pasiones".



Cala frustró en junio de 2017, con el Getafe, el ascenso a Primera del CD Tenerife, y hoy ha pedido "disculpas" por un presunto mal gesto en aquella final del Play-off contra el eterno rival amarillo.



"Respeto a todas las aficiones, y si consideran que no lo hice del todo bien, les pido disculpas. Los derbis son especiales, lo viviré como un amarillo más, pero que en Tenerife me tengan un poco de inquina porque el Getafe fue quien logró el ascenso, no me preocupa mucho", ha dicho sobre este asunto.



Por su parte, Toni Otero, secretario técnico del club grancanario, ha dicho de Cala que es "un jugador contrastado, con mucha experiencia", y que a pesar de ser una petición expresa del entrenador, ha precisado que "no es un fichaje de Manolo Jiménez, sino de la UD Las Palmas".