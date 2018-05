Luis Milla asegura que Joseba Etxeberria ha hecho "méritos para seguir"

El centrocampista madrileño del CD Tenerife, Luis Milla, ha asegurado este jueves que Joseba Etxeberria "ha hecho méritos" para seguir en el banquillo del conjunto blanquiazul la próxima temporada, al tiempo que ha dicho que en el vestuario ya conocen "las ideas" del entrenador.



El mediocentro destacó que "gran parte" de la plantilla tiene contrato para la temporada que viene, lo que significa que su continuidad sería algo "bueno para el grupo" para darle continuidad al trabajo.



"Mi temporada ha sido larga, de 40 partidos, pero al final sacas fuerzas de donde no las tienes para intentar llegar al play off", comentó también.



Luis Milla ha reconocido que ha sido "una pena" no haber llegado a la promoción, aunque es consciente de que "era difícil" engancharse a la pelea por los puestos altos.



"Era difícil engancharnos, pero estamos compitiendo bien, dándolo todo. El sábado saldremos a ganar. Es nuestro trabajo, y más con la afición delante", ha recalcado.



Luis Milla ha insistido en que la temporada "es una carrera de fondo" en la que no han sido "lo suficientemente regulares para acabar arriba", por lo que deberán "mejorar en el futuro".



"No respetaríamos al resto de equipos que se juegan la permanencia si no salimos a ganar al Albacete Balompié. Es nuestro deber, y más con una afición que va a venir a animar", ha dicho sobre el último partido de la temporada.