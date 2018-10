El Mallorca anula un 0-2 de Las Palmas con dos goles en tres minutos

El Mallorca tuvo que anular la desventaja de dos goles que tuvo en la primera parte para rescatar un punto en Son Moix (2-2) ante un Las Palmas errático en defensa y falto de puntería en la reanudación, periodo en el que tuvo las ocasiones más claras para romper el empate.



El 2-2 final del duelo insular en la zona de promoción de la Liga 1/2/3 deja a los mallorquinistas sin ganar por tercera jornada consecutiva, y a los canarios con su tercer empate en calidad de visitante.



El primer tiempo fue trepidante con cuatro goles marcados, dos por cada equipo. Las Palmas tardó trece minutos en colocarse con 0-2 en el marcador con tantos de Rafa Mir y Rubén Castro, y el Mallorca tan solo los últimos tres, con dianas de Lago Junior y Stoichkov, para irse al descanso con el partido empatado.



El conjunto canario se acercó en cuatro ocasiones a la portería de Manolo Reina y marcó dos goles, una prueba fehaciente de la enorme efectividad de un tridente -Araújo, Rubén Castro y Rafa Mir- que ya está destacando en la categoría. Eso sí, tanto Araújo como Castro no estuvieron finos en el segundo tiempo al fallar ocasiones muy claras.



La contundencia que mostró el equipo de Manolo Jiménez arriba no fue la misma que exhibió en defensa. El primer gol mallorquinista fue un fallo del meta Raúl Fernández, que no pudo blocar un disparo flojo de Fran Gámez, y lo dejó suelto para que marcara Lago Junior, y en el segundo tanto local Stoichkov se adelantó a la zaga en el área pequeña y solo tuvo que estirarse para empatar.



La reacción del equipo de Vicente Moreno fue una realidad en los últimos minutos de la primera parte y dejó todo abierto para la segunda.



Rubén Castro perdonó el tercer gol visitante (m.71) cuando lo tenía todo a su favor, al igual que Araújo, que remató desviado desde una posición inmejorable (m.80). Fueron las ocasiones más claras que tuvo Las Palmas para sentenciar ante un Mallorca que también apretaba.



Los últimos minutos sorprendieron a los dos equipos volcados en las áreas rivales, pero el marcador no se movió. El Mallorca rescató un punto tras remontar un 0-2 y los errores defensivos privaron a Las Palmas de celebrar el segundo triunfo de la temporada como visitante.



El equipo de Moreno no está teniendo suerte con las lesiones y casi al finalizar el encuentro perdió al ecuatoriano Pervis Estupiñán -sustituido por el argentino Franco Russo- solo diez minutos después de haber entrado al campo por Salva Ruiz.