Manolo Jiménez pide a sus jugadores que tengan "continuidad y regularidad" en Mallorca

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, ha pedido a su equipo que tenga "continuidad y regularidad" en el partido de este sábado en Mallorca, donde deben "hacer buenos" los tres puntos logrados ante el Numancia la semana pasada en Gran Canaria.



El técnico andaluz ha dicho este mediodía, en la rueda de prensa previa al encuentro, que la victoria por 3-0 ante el equipo soriano debe servir "para seguir creyendo", y que buscarán "un buen resultado" este sábado desde la "la intensidad y la concentración" como principales premisas.



En ese sentido, Jiménez recuerda que durante la temporada "se van a dar todo tipo de resultados", y que para estar arriba "y cumplir el anhelado sueño" -ascenso a Primera- deben obtener "las máximas victorias posibles", pero ha matizado que muchos equipos "piensan lo mismo" y de hecho están "apiñados" en la parte alta de la tabla.



Del Mallorca ha comentado que, a pesar de que no tenga "jugadores tan conocidos", está "muy bien trabajado" y tras su ascenso se ha visto "motivado en la zona alta", aspirando a volver a Primera "como equipo histórico que es", y "respaldado en su campo".



El profesional andaluz no ha querido revelar si repetirá la alineación que superó al Numancia, aunque ha matizado que lo que funciona "se toca lo menos posible, o se hacen pequeños retoques".



A su juicio, "los mejores tienen que jugar", y ha destacado que el tridente ofensivo formado por Rafa Mir, Rubén Castro y Sergio Araujo está en buena forma, e incluso los ha analizado de forma individual.



"Rubén no está marcando, pero abre huecos a sus compañeros y da una pausa necesaria al ataque; Mir rompe y llega bien; y Araujo aporta trabajo y calidad, dando una nota muy alta", ha explicado.



Jiménez cree que salvo el "accidente" de Almería, donde su equipo fue goleado (3-0) en el anterior desplazamiento, junto al partido de Gijón (derrota por 1-0) y los minutos finales en casa contra el Albacete (1-1), su equipo está ofreciendo un buen rendimiento, que espera se vea reflejado ante el Mallorca, "un rival complicado, porque juega bien".

También ha asegurado que el centrocampista Christian Rivera, cedido hasta final de temporada por el equipo isleño a la SD Huesca, pidió salir del conjunto amarillo porque no se adaptó "nunca" al grupo.

El técnico andaluz ha dicho que fue el representante del futbolista quien solicitó la marcha del jugador al recibir la oferta del equipo aragonés, de Primera División, y porque el asturiano tuvo muchos problemas desde su fichaje este verano por el equipo isleño, procedente de la SD Eibar, aunque la anterior temporada la había jugado a préstamo en el Barcelona B.



"Para mí es de los mejores centrocampistas que tenemos, porque sigue siendo nuestro, pero no llegó bien, no le salieron bien las cosas, se lesionó en el calentamiento contra el Málaga y lo ha pasado mal para adaptarse, para cogerle el pulso al equipo, y por eso no estaba jugando", ha explicado.



Jiménez opina que Rivera es un jugador con grandes condiciones pero al que le cuesta mucho "adaptarse a la Segunda División", y que "quizá tenga más cualidades de Primera", además de reiterar que el dorsal 6 -ahora vacante- no se adaptó "para nada" al grupo.



Rivera, de 21 años y con contrato en vigor con la UD Las Palmas hasta 2022, se ha marchado cedido al Huesca, sin opción de compra, después de participar en solo tres partidos de LaLiga 1/2/3, así como en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda que ganó el equipo madrileño (1-2).