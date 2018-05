Momo: "Hubo muchos errores desde el principio, y la Primera no te perdona"

Jerónimo Figueroa, Momo, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, ha explicado este jueves que el descenso consumado del equipo amarillo a Segunda obedece a un "cúmulo de errores" desde principios de temporada, y que la Primera División "no te perdona".



El veterano extremo zurdo cree que es el momento de "reflexionar" después de una "temporada desastrosa" en la que se produjeron "muchos cambios" tanto de entrenadores como de jugadores, y en la que también pudo afectar la venta de Jonathan Viera, "un jugador que marcaba las diferencias".



Momo ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que apenas se ha nombrado al Getafe, rival del próximo domingo, en un partido en el que a los futbolistas isleños solo les queda apelar al "orgullo" para saltar al campo a por una victoria intrascendente.



"Tenemos que dar la cara por la afición, por los compañeros, todos tenemos que ser responsables, profesionales, tirar de orgullo y dar buenas sensaciones", ha dicho el jugador de cara al choque ante el conjunto madrileño, que se jugará en el Estadio de Gran Canaria sus opciones para jugar en Europa la próxima temporada.



Para ese encuentro no estará disponible aún Momo, pero sí para los dos choques que cerrarán la campaña, ante Eibar y Girona, según ha confirmado hoy el propio futbolista.



Con respecto a su futuro, ha mostrado su total predisposición para continuar una temporada más de amarillo, y no cree que haya "ningún problema" para ello, aunque espera llegar a un acuerdo par renovar una vez finalice la competición.



Momo está convencido de que la Unión Deportiva "se volverá a levantar" con un "proyecto competitivo", en el que será "importantísima la elección del entrenador", para tratar de regresar pronto a Primera e ilusionar a una afición que se ha "desenganchado".