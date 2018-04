Paco Jémez: "Esto no se ha acabado; no voy a permitir que nadie se deje llevar"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado este viernes que no permitirá a ningún jugador que se "deje llevar" pese a la difícil situación del equipo en su lucha por la permanencia en LaLiga Santander, y asegura que "esto no se ha acabado", antes de recibir este sábado a la Real Sociedad.



El técnico del equipo amarillo vuelve a agarrarse a la "calculadora", apela a la "dignidad profesional", y a que en el fútbol muchas veces ocurre "lo que nadie espera", y ha puesto como ejemplos la reciente eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones por la Roma, o los apuros del Real Madrid con la Juventus.



"Seguimos pensando solo en ganar un partido, una victoria que nos pueda dar la esperanza. No solo luchamos por unos resultados, sino por el respeto a un club y a una afición. La cosa está más complicada que la semana pasada, pero seguimos buscando ese partido que nos permita reducir la distancia y luchar por la pequeña posibilidad de seguir el año que viene en Primera", ha expresado este viernes en rueda de prensa.



Jémez ha subrayado que va a mirar "con lupa" a sus jugadores, tanto en los partidos como en los entrenamientos, y no permitirá que bajen los brazos, pese a la dificultad que supone remontarle diez puntos al Levante en las siete jornadas que restan.



"El objetivo es ante la Real Sociedad, no mirar a seis o siete partidos porque entonces la montaña la veríamos muy grande. Todas las cábalas son una mentira; la única verdad es que necesitamos ganar un partido ya, una victoria rápida, para seguir vivos", ha resumido el técnico.



Jémez ha recordado que la semana pasada hicieron "un buen partido" ante el Levante, que perdieron por 2-1 pero "yendo a ganar", por lo que no hará muchos cambios, solo "algunos retoques" obligados por la sanción de Gálvez y la lesión de Momo.



De la Real Sociedad ha dicho que se ha quedado sin objetivos porque "no va a descender ni va a llegar a Europa", lo que supone "un arma de doble filo" ya que ahora jugará "sin presión".



Con respecto a la afición isleña y su posible recibimiento, ha comentado que es "libre de expresarse" porque debe ser "exigente", pero asegura que verán "un equipo entregado" al que "no deben dar por muerto" todavía.



En cuanto a nombres propios de la convocatoria, ha dicho que Tana regresa a la lista porque ha notado "un cambio de actitud" en el jugador, y del argentino Peñalba ha asegurado que podría perderlo para lo que resta de temporada por su lesión, en la que han cometido "un error muy grave" en la gestión de su recuperación.