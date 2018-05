Paco Jémez asegura que Las Palmas se juega más que el Girona "en el aspecto moral"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado que el equipo amarillo se juega más que el Girona "en el aspecto moral" en el encuentro que medirá a ambos equipos este sábado en el cierre de LaLiga Santander, en el Estadio de Gran Canaria.



El técnico del equipo isleño ha confesado ante los periodistas que "la desigualdad es clara entre uno y otro equipo", pero no cree que el cuadro catalán venga "de vacaciones" e intentará terminar la temporada "de la mejor forma posible" después de una campaña "espectacular".



Jémez reconoce que "no es fácil motivar a un equipo que ya está descendido" como la Unión Deportiva, pero recuerda que quieren dar una alegría a los aficionados en el cierre del curso aunque "no sea un premio para nadie", y que para algunos jugadores podría tratarse de su último partido en la máxima categoría del fútbol español.



El profesional del equipo amarillo anuncia algunos cambios y tratará de "repartir los minutos", con novedades significativas en la convocatoria, como el regreso a la misma del canterano Benito Ramírez y del argentino Hernán Toledo, además del nigeriano Oghenekaro Etebo tras recuperarse de la lesión que le impidió jugar la semana pasada en Eibar.



Jémez ha vuelto a esquivar la pregunta sobre su futuro inmediato, aunque en su comparecencia de este viernes ante la prensa ha dicho que quiere y tiene que "seguir trabajando" después de los "muchos sinsabores" que le ha tocado vivir en estos meses en el conjunto canario, por lo que necesita "un proyecto rápido", busca "una reválida, entrenar lo antes posible" y no quiere estar seis meses parado.



"Me voy muy dolido de aquí con todo lo que ha pasado", ha reconocido, para a continuación matizar que, pese al mensaje implícito de esa frase, no estaba anunciando su marcha de la isla.

Vuelven Etebo, Hernán Toledo y Benito El centrocampista nigeriano Oghenekaro Etebo, una vez superados sus problemas físicos, ha sido convocado por Paco Jémez para el partido de este sábado ante el Girona FC, en una lista en la que también vuelven el canterano Benito Ramírez y el extremo argentino Hernán Toledo.



Los futbolistas descartados, por lesión o decisión técnica, para el encuentro con el que la Unión Deportiva se despide de Primera son los defensas David Simón y Pedro Bigas, los centrocampistas Ezekiel, Jairo, Peñalba, Tana y Aquilani, y el delantero Emenike.



La última convocatoria del curso 2017-2018 la integran los porteros Chichizola y Raúl Lizoain; los defensas Aguirregaray, David García, Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro y Dani Castellano; los centrocampistas Vicente Gómez, Etebo, Halilovic, Momo, Nacho Gil, Javi Castellano, Hernán Toledo y Benito Ramírez; y los delanteros Calleri y Erik Expósito.