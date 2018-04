Paco Jémez: "Si ganamos, tendremos más posibilidades de salvarnos que de descender"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, se ha mostrado convencido de que el Levante "firmaría ahora mismo" un empate en el partido que van a jugar este domingo en el Ciutat de València, pero también ha subrayado que, si su equipo gana, tendrá "más posibilidades de salvarse que de descender".



El técnico del conjunto canario cree que al conjunto local le interesa jugar un partido "donde no pase nada", en el que optará por "balones largos" y tener la pelota alejada de su portería "el mayor tiempo posible", sin cometer errores.



"Para ellos un punto es un gran resultado", ha añadido, un marcador con el que mantendrían la actual ventaja de siete puntos, a la que sumaría la diferencia de goles particular tras el 0-2 que se registró en la primera vuelta.



"Ellos saben que si ganan, tendrían un colchón de puntos muy sólido -diez-, pero tampoco me interesa mucho lo que piensen ellos, no sé qué partido prevé su entrenador, me interesa cómo lo afrontemos nosotros, aunque me hubiese gustado que este partido no llegase tan pronto", ha reconocido.



Jémez asegura que si su equipo logra la victoria, tendrá "más posibilidades" de salvarse que de descender, aunque en ese caso aún tuviese que recortarle cuatro puntos más al conjunto valenciano, porque considera que su rival tiene un calendario más difícil en las siete jornadas que restarían por jugar.



El entrenador isleño ha pedido a sus futbolistas que jueguen "tranquilos" pese a la trascendencia de un choque en el que solo les vale "ganar", y no quiere "un partido loco ni desenfrenado", sino "tener el control" del mismo.



Además, se ha mostrado esta semana preocupado por la reacción de los jugadores tras sufrir un revés, como ocurrió frente al Real Madrid la semana anterior después de una primera media hora, a su juicio, "buenísima".



"Hemos intentado reflejar todos los escenarios posibles que nos podemos encontrar el domingo durante el partido para saber cómo tenemos que reaccionar ante ellos", ha dicho.



Jémez también ha confesado que realizará "algún cambio" con respecto a la última alineación, y por lo que ha detectado durante la semana de entrenamientos se muestra "esperanzado" en que sus futbolistas asuman con responsabilidad la presión "que nos hemos buscado y generado nosotros mismos, somos los únicos responsables, y también de sacar esto adelante", ha apuntado.



Por otra parte, ha dicho que sería "bueno para todos" que la próxima temporada hubiese derbi canario en Primera, con un hipotético ascenso del CD Tenerife, porque "no habría mejor noticia".



Ahora bien, preguntado por si el equipo amarillo merecería seguir en LaLiga Santander en caso de perder el próximo domingo en Valencia, Jémez ha sido categórico: "No", se ha limitado a contestar, sin más explicaciones.