Las Palmas corta a Aquilani y ultima las salidas de Lizoain y Simón, que no viajarán a la gira inglesa

La Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo con Alberto Aquilani para que el internacional italiano se desvincule de la entidad amarilla. La pasada campaña, vistiendo la elástica amarilla, jugó un total de 21 partidos, acumulando 1.298 minutos.

Así mismo, el club ha hecho pública la lista de jugadores que viajarán este miércoles a Inglaterra para continuar sus entrenamientos y partidos de pretemporada. En total son 26 futbolistas, entre los que no figuran el guardameta Raúl Lizoain y el lateral derecho David Simón.



La llegada del portero Raúl Fernández, que sí está entre los citados, ha dejado en la rampa de salida a Lizoain, con quien el club no cuenta para la próxima temporada, mientras que el defensa David Simón ha manifestado su deseo de cambiar de aires y tampoco ha sido citado.



Los jugadores que se desplazarán a Inglaterra hasta el próximo martes, entre los que figuran los nueve fichajes hasta ahora presentados y ocho futbolistas del filial, son: Raúl Fernández, Vicente Gómez, David García, Cala, Rubén Castro, Rafa Mir, Araujo, Momo, Álvaro Lemos, Nauzet Pérez, Deivid, Fidel, Bigas, Javi Castellano, Mantovani, Benito, Dani Castellano, Tana, Erik Expósito, Fabio, Álex Suárez, Josep Martínez, Eric Curbelo, Edu Espiau, Josemi y Diego Parras.



Además de los dos futbolistas citados que han quedado excluidos de la convocatoria, tampoco viajará el lateral izquierdo Borja Herrera, aunque en su caso debido a una lesión.



La UD Las Palmas continuará con la puesta a punto en pretemporada con una gira en el Reino Unido, donde disputará dos amistosos.



El conjunto amarillo viajará este miércoles a Manchester, vía Barcelona, y se trasladará al Saint George's Park National Football Centre, sede habitual de las concentraciones de la selección inglesa.



El próximo viernes, a las 15.00 horas, la Unión Deportiva jugará el primer amistoso, ante el Birmingham City, mientras que el domingo, con idéntico horario, se medirá al Leeds United en el estadio Ellan Road.