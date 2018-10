Las Palmas Atlético empata ante el Burgos y enlaza su tercer partido sin marcar

Las Palmas Atlético no pudo vencer este domingo al Burgos CF en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, y el empate a cero final supone su tercer partido consecutivo sin marcar en el grupo I de la Segunda División B de fútbol.



El filial amarillo se vio maniatado en el primer periodo por el buen quehacer defensivo de su rival, que no le concedió ni una sola aproximación con peligro a la portería de Saizar.



Las ocasiones más claras de la primera parte fueron para el Burgos, con un despeje de Eric Curbelo hacia su portería y el balón se estrelló en el larguero, y un posterior cabezazo del capitán Jagoba, que rechazó en una buena intervención el portero valenciano Josep Martínez.



En el tramo final del choque apretó Las Palmas Atlético en busca de la victoria y dispuso de varias llegadas al área rival, pero el conjunto burgalés siguió mostrándose firme en defensa para conquistar un punto en su visita a Gran Canaria.



El nuevo entrenador del Burgos, Fernando Estévez, no se sentó en el banquillo visitante al no estar tramitada aún su ficha, y tampoco lo hizo Juan Manuel Rodríguez en el local, al cumplir su segundo y último partido de sanción.