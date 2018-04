Las Palmas Atlético remonta ante el Écija (3-1) y roza la permanencia directa

Las Palmas Atlético venció este sábado al Écija Balompié (3-1) después de remontar un tempranero gol del equipo andaluz, y dio un nuevo paso para lograr la permanencia directa en el grupo IV de la Segunda división B de fútbol cuando restan dos jornadas para finalizar el campeonato.



Un golazo de Moyita adelantó al Écija en el minuto 5, con un disparo lejano que se coló por la escuadra, pero en el 13 el delantero centro local Edu Espiau cabeceó a la red un centro de Benito Ramírez desde la izquierda e igualó el choque, resultado con el que se llegó al descenso.



Un formidable inicio del segundo tiempo sirvió al filial amarillo para culminar la remontada, primero con un gol del cántabro Josemi, de disparo ajustado a un palo tras un despeje de la defensa en un saque de esquina (minuto 50), y ocho más tarde con el segundo tanto de Edu Espiau, batiendo por bajo al portero tras ganar en velocidad a su marcador, tras un pase al espacio del propio Josemi.



Con esta nueva victoria, la duodécima del curso y tercera consecutiva, Las Palmas Atlético suma ya 45 puntos y abandona incluso el puesto que ocupaba de promoción de permanencia, pero aún no está exento de peligro dada la gran igualdad existente en la mitad baja de la clasificación.



En la próxima jornada, la penúltima liguera, el conjunto isleño visitará al Recreativo de Huelva, que este sábado ha vencido por 0-1 al Granada B y suma 46 puntos.