Las Palmas - Deportivo: dos aspirantes al ascenso se miran las caras en el Gran Canaria

UD Las Palmas y Deportivo de La Coruña, dos exprimeras y aspirantes al retorno inmediato a la máxima categoría, se verán las caras este sábado en el Estadio de Gran Canaria en un duelo directo en el que medirán sus credenciales para tan suculento objetivo.



Solo tres puntos, a favor de los gallegos, separan a ambos equipos en la clasificación, cerca de llegar al primer tercio del campeonato en el que ya han dado muestras de sus candidaturas, con solo una derrota de los coruñeses y dos de los isleños.



La Unión Deportiva se mantiene invicta en casa, donde solo ha cedido sendos empates ante Albacete (1-1) -su único gol encajado como local- y Alcorcón (0-0).



Por su parte, el Deportivo ha conseguido dos victorias y tres empates lejos de Riazor, con un solo partido perdido, precisamente ante el Alcorcón (1-0).



Otro de los grandes alicientes del choque será el regreso al Estadio de Gran Canaria con la camiseta albiazul de los grancanarios David Simón y Vicente Gómez, en particular del segundo de ellos, otrora capitán amarillo y que dejó huella entre los aficionados, siendo uno de los jugadores que más sintió el descenso a Segunda.



Las Palmas afronta el choque con la duda de su defensa y capitán David García, lesionado el fin de semana anterior en la visita a Mallorca, donde fue sustituido por Deivid en los primeros minutos de la segunda parte con molestias en el isquiotibial izquierdo.



El empate conseguido en Palma (2-2) tuvo un sabor agridulce puesto que los amarillos gozaban de una cómoda y tempranera ventaja de dos goles, pero la dilapidaron en tres minutos antes del descanso, lo que ha vuelto a alimentar sus dudas defensivas.



Manolo Jiménez, técnico local, probablemente vuelva a apostar por el tridente ofensivo formado por Sergio Araujo, Rafa Mir y Rubén Castro, aunque el primero parte inicialmente desde la banda izquierda, con la duda de si volverá a incluir a Javi Castellano en el centro del campo para buscar más músculo defensivo, o apostará por el tinerfeño Maikel Mesa, con mayor vocación atacante.



El Deportivo acude este sábado a un campo en el que no conoce la derrota, el Estadio de Gran Canaria, dispuesto a dar un golpe de autoridad que le aleje de su rival, la UD Las Palmas, y le sitúe, al menos hasta el domingo, en posiciones de ascenso directo, en las que no ha logrado finalizar ninguna jornada hasta ahora.



Los coruñeses son conscientes de la exigencia que supone visitar al equipo canario, uno de los dos que le acompañaron en el descenso a Segunda División la temporada pasada, y afronta como un reto este desplazamiento a un estadio en el que nadie ha ganado y solo ha visto puerta en una ocasión uno de los visitantes, el Albacete (1-1).



El Deportivo presenta un buen balance a domicilio, donde únicamente le ha derrotado el Alcorcón (1-0), aunque las sensaciones que ofrece lejos del estadio Abanca-Riazor no son tan positivas como las que transmite como local.



Tras haberse recuperado del último empate como visitante, ante el Córdoba (1-1), en un partido en el que perdió dos puntos en el descuento tras haberse quedado con nueve jugadores y sin su entrenador, que fueron expulsados, el Deportivo vuelve a salir de casa con el objetivo de volver a cosechar un triunfo.



El técnico blanquiazul, Natxo González, cumplirá su segundo partido de sanción y no podrá sentarse en el banquillo, por lo que las órdenes desde la banda las dará nuevamente su ayudante, Bernardo Tapia.



El Deportivo ha recuperado a Pablo Marí, expulsado en Córdoba, y su posible vuelta al once implica una de las dudas de la formación inicial: si regresa a la titularidad, el italiano Michele Somma pasará al banquillo.



Las otras incógnitas están en el lateral izquierdo, al que optan Saúl García y Diego Caballo; en el centro del campo, con opciones para el colombiano Didier Moreno y Edu Expósito; y en el enganche, con opciones para Carles Gil y Pedro Sánchez.



El partido será especial para Vicente Gómez y David Simón, que hasta hace unos meses defendían la camiseta de la UD Las Palmas.

Onces probables Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García o Deivid, Cala, De la Bella; Maikel Mesa o Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, Timor, Araujo; Rafa Mir y Rubén Castro.



Deportivo: Dani Giménez; David Simón, Domingos Duarte, Somma o Marí, Saúl García; Edu Expósito, Álex Bergantiños, Vicente Gómez; Pedro Sánchez o Carles Gil; Carlos Fernández y Quique González.



Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 19.30.