Las Palmas de Manolo Jiménez ya está en marcha

La UD Las Palmas ha iniciado este sábado el nuevo proyecto dirigido por el entrenador sevillano Manolo Jiménez en Segunda División, con un total de 28 jugadores, entre ellos nueve del filial, y a la espera de nuevos fichajes para completar una plantilla pendiente de muchas modificaciones.



El equipo amarillo ha comenzado el trabajo en el Complejo Deportivo El Hornillo de Telde con las incorporaciones del portero Nauzet Pérez, de los defensas Álvaro Lemos, Martín Mantovani y Deivid, así como del extremo Fidel Chaves.



Precisamente este sábado, primer día de entrenamientos de la campaña 2018-2019, han cumplido 34 años el central argentino Martín Mantovani, uno de los cinco fichajes realizados, y el centrocampista italiano Alberto Aquilani, cuya continuidad no está asegurada.



Por otra parte, regresan al equipo el delantero argentino Sergio Ezequiel Araujo, tras su cesión al AEK de Atenas, y Borja Herrera, lateral izquierdo que estuvo a préstamo en el Real Valladolid.



Además, la Unión Deportiva ha formalizado ficha profesional al extremo zurdo Benito Ramírez, procedente de Las Palmas Atlético.



Los futbolistas del filial que trabajarán durante la pretemporada a las órdenes de Jiménez son el portero Josep Martínez, los defensas Diego Parras, Yéremy, Éric Curbelo y Álex Suárez, los medios Josemi y Fabio, y los delanteros Erik Expósito y Edu Espiau.



El único jugador ausente en la primera sesión ha sido el centrocampista argentino Gaby Peñalba, quien aún no está recuperado de la lesión que se produjo la temporada pasada en la rodilla derecha y que solo le permitió disputar siete partidos.



El equipo amarillo volverá a trabajar en Telde esta tarde, y también lo hará este domingo en sesión matinal, antes de iniciar una concentración de una semana en el sur de Gran Canaria, donde se ejercitará en el estadio de Maspalomas y en el campo de Las Burras.



El primer partido amistoso está previsto para el próximo viernes, día 13, en la localidad de Tunte frente a una selección de jugadores del municipio de San Bartolomé de Tirajana (19.30 horas), una cita ya tradicional en la pretemporada del equipo isleño.



Una semana más tarde, el sábado 21, la Unión Deportiva afrontará en Maspalomas su primer examen serio del verano con la disputa de la Copa Mahou ante al CD Tenerife, al que volverá a encontrarse esta temporada en la competición liguera de Segunda División.