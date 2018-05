Las Palmas dice adiós a Primera y el Girona despide un estreno soñado

Las Palmas y Girona despedirán este sábado en el estadio de Gran Canaria una temporada llena de contrastes, con el descenso a Segunda división del equipo isleño y un estreno soñado del conjunto catalán en la élite del fútbol español, con una permanencia holgada y tras haber luchado por los puestos europeos hasta las últimas jornadas.



Para la Unión Deportiva será el adiós a un corto ciclo de tres años en la máxima categoría después de completar una temporada nefasta, llena de errores de planificación, y que ha culminado con el descenso matemático un mes antes de acabar la competición.



Es tal la racha negativa del equipo canario que este sábado podría firmar sus peores números en las 34 temporadas que ha militado en Primera, pues si no es capaz de ganar al Girona, encadenará por primera vez dieciséis partidos sin vencer, superando los quince que estuvo sin conocer el triunfo en la campaña 1959-60.



Con una afición que ha dado la espalda al equipo, como lo demuestran las últimas asistencias al estadio, el único objetivo del equipo amarillo pasa por tirar de orgullo y dar una alegría a los espectadores que se decidan a acudir a la última penitencia del curso, y empezar a reconciliarse con ellos pensando ya en la nueva temporada en Segunda.



Además, aún se recuerda el 6-0 encajado en Montilivi en la primera vuelta y que tanto daño hizo al equipo recién cogido entonces por Paco Jémez. En ese partido, el delantero keniano Michael Olunga logró un 'hat-trick'



Ante el Girona será el último partido de amarillo para muchos futbolistas que no tendrán cabida en el nuevo proyecto en la categoría de plata, y probablemente también para el entrenador.



Algunos futbolistas se irán sin estrenarse, como el caso del delantero nigeriano Emmanuel Emenike, fichado en enero con una lesión de la que no se ha podido recuperar.



Junto a él también serán baja este sábado David Simón, Peñalba, Ezekiel, Jairo, Bigas, Tana y Aquilani, los descartados de la lista de convocados, a la que vuelve el centrocampista nigeriano Etebo, el canterano Benito Ramírez y el argentino Hernán Toledo.



El técnico del conjunto gerundense, Pablo Machín, insistió en la rueda de prensa previa al encuentro, que su jugadores buscarán un triunfo con el que poner el gran colofón a una campaña tan magnífica como histórica, la primera del club rojiblanco en la elite del balompié español.



Tras sumar tan solo cinco de los últimos 27 puntos en juego, el cuadro de Montilivi, que en el curso de su debut en Primera división ha sorprendido a propios y a extraños al flirtear con la posibilidad de clasificarse para la Liga Europa hasta el final de la temporada, tratará de conseguir una victoria contra Las Palmas.



El encuentro en el estadio de Gran Canaria, donde el Girona ha caído derrotado en sus últimas cuatro visitas, será muy especial para los futbolistas que están cedidos en el conjunto de Montilivi, como el propio ariete africano o el carrilero diestro Pablo Maffeo, entre otros.



Además, el partido contra Las Palmas también supondrá la posibilidad de ver por última vez a un icono de la historia reciente del club como el centrocampista Eloi Amagat, que tras nueve temporadas y 192 partidos con el equipo, anunció que no continuaría en el club.



Una de las bajas para el partido es la del lateral izquierdo Johan Mojica. El colombiano arrastra problemas musculares. Su baja será cubierta por Maffeo en la derecha.

Posibles onces Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Dani Castellano; Javi Castellano; Halilovic, Etebo, Vicente Gómez, Nacho Gil; Calleri.



Girona: Bono; Maffeo, Jonás Ramalho o Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Juanpe, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García, Portu; Cristhian Stuani o Choco Lozano. .



Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés).



Estadio: Gran Canaria.



Horario: 17.30 horas