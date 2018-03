Las Palmas buscará el milagro frente a la segunda unidad del Real Madrid

El Real Madrid, con muchas ausencias y la mente en el duelo europeo de Turín ante el Juventus, se examinará con la segunda unidad ante la necesidad de la UD Las Palmas, que ya sorprendió de local al líder, el Barcelona, y está obligado a repetir para mantener opciones de salvación.



La segunda unidad madridista asume el peso en el inicio de una semana clave para los de un Zinedine Zidane que da prioridad a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Juventus. Deja en Madrid junto al sancionado Dani Carvajal a Sergio Ramos e Isco por ligeras molestias, más los descartes de Marcelo, Toni Kroos, Dani Ceballos y Cristiano Ronaldo.



La racha de tres victorias consecutivas, el retorno de la pegada con once tantos en esas tres jornadas, situaron al Real Madrid a cuatro puntos del objetivo de la segunda plaza, aprovechando la reciente irregularidad del Atlético de Madrid. Un once con profundos cambios en su estructura, se examinará en la isla.



Solo una victoria y sufrida logró el Real Madrid esta temporada tras parón por partidos de selecciones. La firmó en Getafe mientras que dos empates plasman las dificultades del equipo madridista tras semanas en las que pierde a gran parte de su plantilla (20 de 24 futbolistas en esta última ocasión). Levante y Atlético de Madrid sacaron provecho y ahora lo busca la UD Las Palmas.



La racha goleadora de Cristiano, que ha marcado nueve de los trece últimos tantos del Real Madrid, no podrá extenderse y Zidane necesita un nuevo referente goleador. Apostará como siempre por Karim Benzema, con Borja Mayoral pidiendo minutos tras marcar cinco goles en sus dos partidos con la selección española sub'21.



Gareth Bale también se perfila titular y tendrá que ganarse el puesto para la cita en Turín, después de ser suplente en los dos encuentros contra el PSG y cambiar su rol. Kiko Casilla puede dar descanso a Keylor Navas en portería; Achraf ocupará la baja de Carvajal en una defensa que completarán Varane, Nacho y Theo. Marcos Llorente puede dejar de inicio en el banquillo a Casemiro, y Kovacic, Lucas Vázquez y Marco Asensio completarían el centro del campo.



El importante envite europeo madridista abre un resquicio a la esperanza a la Unión Deportiva Las Palmas, que pretende dar la sorpresa. Las ausencias de peso madridistas le permiten soñar con repetir un partido como el que protagonizó en la reciente visita del FC Barcelona, en el que arañó un punto en el Estadio de Gran Canaria (1-1).



Sin embargo, para la Unión Deportiva el encuentro ante el Madrid llega en un momento muy complicado, sumido en la zona de descenso y a seis puntos del equipo que marca la frontera de la permanencia, el Levante, al que además tendrá que visitar en la siguiente jornada, el domingo 8 de abril.



En el entorno del conjunto amarillo, entrenador y futbolistas, se aferran a la idea de repetir una actuación como ante el líder, lanzando el mensaje de que contra el Real Madrid no tienen "nada que perder", aunque la delicada clasificación refleje justo todo lo contrario.



Paco Jémez, técnico del equipo local, recuperará para el centro de la defensa a Alejandro Gálvez, una vez cumplida en Coruña su sanción de un partido, y al extremo izquierdo Jairo Samperio, recuperado de su lesión. Por el contrario, dejó fuera de la convocatoria al lateral izquierdo Dani Castellano y al centrocampista nigeriano Etebo, a los que reserva para el choque ante el Levante.



Lo más sorprende de su convocatoria ha sido el descarte, por decisión técnica, del atacante Tanausú Domínguez 'Tana', protagonista la temporada pasada ante el Real Madrid por sendos goles, tanto en el Gran Canaria como en el Bernabéu.



La idea del equipo amarillo es quitarle el balón al Madrid, salir jugando desde atrás siempre que no reciba una presión alta, y tratar de tú a tú al campeón de Europa, asumiendo riesgos, pero intentando minimizar los errores que tanto le han penalizado este curso.



En un partido de máxima exigencia defensiva, deberán tener especial cuidado Míchel Macedo, Ximo Navarro y Alberto Aquilani, a una sola tarjeta amarilla de perderse el encuentro de la semana siguiente en el Ciutàt de Valencia, seguramente de mucha mayor trascendencia clasificatoria por tratarse de un rival directo por la supervivencia en Primera.