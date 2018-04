Un punto para mejorar la imagen del equipo tras el descenso

El Espanyol empató contra Las Palmas en el RCDE Stadium después de remontar el 0-1 tras un penalti de Calleri en la primera mitad y, gracias a un gol del habitual realizador Gerard Moreno (15 dianas), solventó, de forma casi matemática, la permanencia en Primera división.



El anfitrión aceleró tras el descanso, siempre con la oposición de un equipo descarado y nada atenazado, pese a que su descenso ya es una realidad. Los pupilos de David Gallego, que dirigía su segundo partido, acusaron la falta de precisión arriba hasta que apareció Moreno. El empate fue justo.



El Espanyol empezó bien y dispuso de la primera gran oportunidad del partido gracias a Melendo. El tiro del canterano, a los cinco minutos, salió desviado tras un pase de Sergio García. El anfitrión presentaba una versión más sólida que el rival canario y disfrutó de más llegadas en los primeros compases, aunque tímidas.



Poco a poco, los de Jémez se fueron soltando. Las Palmas provocó más imprecisiones en el juego local y Calleri y Aquilani empezaron a aparecer. El choque no tenía un dominador claro, pero en el minuto 28 se rompió el equilibrio. El colegiado señaló un penalti por manos de David López dentro del área, tras una pérdida de Mario Hermoso.



Callerri engañó a Pau López y colocó el balón raso y por la izquierda. Era el 0-1. Gerard Moreno intentó empatar justo en la siguiente jugada, pero su disparo fue poco potente.



Pese al gol, Las Palmas no cambió su apuesta y mantenía su fútbol alegre y ofensivo. El Espanyol insistió en los últimos minutos, sin éxito.



Tras el descanso, Jeméz dejó claro que especular no está en su libro de estilo. Ezekiel, a los tres minutos, estuvo a centímetros de marcar el 0-2: su disparo chocó con Sergio García en la línea de gol. Los de David Gallego, de todos modos, también inquietaban a Chichizola.



Gerard Moreno dispuso de una doble ocasión en el 56. Mandó la pelota al larguero tras un remate de cabeza y después firmó un latigazo que acabó en las manos del meta. Los catalanes mandaban en el campo, con mayor presencia en campo rival y sensación de peligro. Pero no dominaban el marcador.



Sergio García obligó a lucirse al portero, pero fue Moreno, el de siempre, el que otra vez solucionó el atasco. El ariete, en el minuto 76, aprovechó un centro de Dídac para firmar el empate a uno. Gallego quería la remontada e instó a sus futbolistas a sus jugadores a buscar el área contraria, aunque no pasaron del empate.







Ficha técnica:



1 - RCD Espanyol: Pau López; Javi López, David López, Mario Hermoso, Dídac Vilà; Granero (Baptistao, min.66), Víctor Sánchez (Marc Roca, min.57), Darder, Melendo (Jurado, min.80); Sergio García y Gerard Moreno.



1 - Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo (Aguirregaray, min.73), Gálvez, Ximo Navarro, Castellano; Etebo; Ezekiel (Jairo, min.69), Vicente Gómez, Aquilani, Nacho Gil y Calleri.



Goles: 0-1, min.28: Calleri; 1-1, min.76: Gerard Moreno.



Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó a Víctor Sánchez (min.22), Dídac Vilà (min.24), Calleri (min.27), Etebo (min.34), Vicente Gómez (min.79) y a Castellano (min.92).



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 13.589 espectadores.