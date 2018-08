Pekhart admite que cumple "un sueño" al llegar a la liga española

El delantero internacional checo Tomas Pekhart ha dicho este martes en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas que ve cumplido "un sueño" al llegar a la liga española, y que ayudará con sus goles al regreso del equipo amarillo a Primera, aunque no se fija una cifra.



Pekhart, de 29 años y gran recorrido por numerosos clubes europeos, ha reconocido que ha sido importante en su decisión la presencia de Manolo Jiménez como técnico del conjunto isleño, con quien ya trabajó en el AEK de Atenas.



"Tuvimos éxito juntos y espero volver a tenerlos aquí, es un buen entrenador, cuida mucho los aspectos tácticos de los partidos dependiendo de cada rival, y también es una buena persona fuera del campo", ha destacado al espigado ariete, de 195 centímetros, aunque lo ha hecho en inglés pues no domina el idioma español.



Pekhart se considera "un nueve" clásico, y es consciente que todo el mundo esperará de él "goles", pero lo único que promete es "trabajar duro" y dar "el cien por cien" en los partidos para ayudar a los "objetivos" del equipo, sabedor de que la "gran ambición" del club es "volver a Primera".



El ariete checo asegura que llega "bien físicamente", dispuesto a entrenarse desde este miércoles con sus nuevos compañeros, entre los que conoce al argentino Sergio Ezequiel Araujo, con quien también coincidió en Grecia.



Por su parte, Toni Otero, secretario técnico de la UD Las Palmas, ha definido a Pekhart como un jugador "contrastado" y cuyo fichaje era "uno de los objetivos desde el principio", pero les ha costado formalizarlo porque tenía que desvincularse del Hapoel Beer Sheva de Israel para obtener la carta de libertad y firmar por dos años.



El dirigente gallego ha sido más explícito que en otras ocasiones al asegurar que de los cuatro delanteros que el club puso "sobre la mesa" para incorporar este verano, "tres ya están aquí", y que llegarán más jugadores para completar la plantilla.



Ahora bien, ha reconocido que han "perdido" algún futbolista que pretendían fichar por un tema económico, para no poner "en riesgo" el presupuesto.



Otero también se ha comprometido a que antes del inicio de la Liga 1/2/3, el próximo fin de semana, harán público el destino de los jugadores canteranos que han hecho la pretemporada con el primer equipo isleño, y si alguno de ellos pasará a formar parte de la plantilla profesional.