Primera victoria fuera de casa de la UD Las Palmas

Las Palmas se impone por 1-2 al Extremadura y termina con su maleficio en Almendralejo, donde no había ganado en ninguna de las cinco ocasiones que allí había jugado en partido de liga.



Con esta derrota, los azulgranas se sumen aún más en la última de la posición de la tabla, después de que sólo consiguiera sumar un punto en las cinco jornadas de Liga 1/2/3.



El Extremadura se presentaba en esta jornada, tras el fiasco copero, con varias novedades en su once inicial. A la recuperación en la defensa de Marcelo Djalo se sumaba el debut de Roberto Olabe, que disputaba su primer partido como azulgrana.



Los de Juan Sabas saltaban al terreno de juego con intención de hacer un gol rápido que encarrilara la primera victoria de la temporada, pero la primera ocasión importante llegaría por parte del conjunto isleño.



La defensa azulgrana se quedaba marcando un fuera de juego que el colegiado no pitaba, obligando a Manu García a salir con todo para desbaratar la ocasión visitante.



Tras la ocasión visitante, el Extremadura se asentaba en el campo y se hacía con el control del balón, disponiendo de varias ocasiones en una sucesión de corners que no aprovechaban.



Quien sí lo aprovechaba era De Garraleta que recogía dentro del área un corner sacado por raso por Fidel y provocaba la envestiba de Djalo. El colegiado señalaba la pena máxima y Rubén Castro hacía el 0-1 tras engañar a Manu García.



El gol de Castro caía como un jarro de agua fría en las filas azulgranas que dejaba las riendas del partido a los Manolo Jiménez. Sin embargo, una falta sobre Carlos Valverde que botaba él mismo, golpeaba en el brazo de Mir, que se encontraba en la barrera, y Figueroa Vázquez pitaba penalti.



Raúl paraba el lanzamiento de Enric Gallego, pero la dejaba muerta para que, en segunda instancia, el delantero azulgrana anotara el gol del empate poco antes del descanso.



La segunda mitad arrancaba con las mismas caras en uno y otro equipo y con las mismas sensaciones con las que los jugadores se habían marchado a los vestuarios en el descanso. Los locales saltaban al césped con la inercia del empate, pero una falta colgada por Fidel era aprovechaba por Maikel Mesa en el segundo palo para volver a adelantar a Las Palmas.



El Extremadura veía como se le alejaban los puntos otro partido más y el conjunto isleño aprovechaba el empujón del gol de Mesa para intentar poner distancia en el marcador. Rubén Castro se zafaba de los defensores pero no conseguía marcharse de Manu García.



A los canarios se le ponía el partido cuesta arriba cuando, a falta de 28 minutos para el final del encuentro, el colegiado expulsaba a De Garraleta por doble amarilla.



Sin embargo, se llegaba a los últimos minutos y el marcador todavía mostraba el 1-2 que le daba la victoria a los de Jiménez.



Chuli gozaba de la última gran ocasión de empatar de los extremeños, pero el balón se le marchaba por encima del larguero de la portería que defendía Raúl.



Al final, un 1-2 para Las Palmas, que gana su primer partido liguero en Almendralejo y que deja al Extremadura en la última posición de la tabla sin conocer la victoria.



- Ficha técnica:



1. Extremadura UD: Manu García; Álex Díez, Pardo, Marcelo Djalo y Pomares; Zarfino, Álex Barrera (Willy, min. 51), Diego Capel (Chuli, min. 51) y Olabe; Valverde (Kike Márquez, min. 67) y Enric Gallego.



2. UD Las Palmas: Raúl; De la Bella, Cala, David García, A. Lemos; De Galarreta, Timor, Maikel Mesa; Fidel (Danny Blum, min. 66), Ruben Castro (Pekhart, min. 89), Rafa Mir (Fabio, min. 29).



Goles: 0-1, min. 13: Rubén Castro de penalti; 1-1, min. 37: Enric Gallego de penalti; 1-2, min. 49: Maikel Mesa Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Amonestó a los jugadores locales Zarfino, Olabe, Valverde, Capel y Chuli y a los visitantes Rubén Castro, y Raúl. Expulsó al jugador visitante De Galarreta por doble amarilla Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Francisco de la Hera, de Almendralejo, ante 9.710 espectadores.