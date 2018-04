Raúl Cámara: "Es difícil llegar a donde llegamos el año pasado"

El lateral derecho madrileño del CD Tenerife, Raúl Cámara, ha asegurado este martes que será "difícil" volver a llegar este curso a donde llegó el curso pasado el conjunto blanquiazul, cuando se quedó a un gol del ascenso a Primera División, pero tiene "una nueva oportunidad" y "pelearán por ello".



El zaguero, que ha renovado su contrato hasta junio de 2019, ha comentado que el momento "más duro" de su carrera profesional fue el día en el que se les escapó el ascenso en Getafe, "pero el fútbol es deporte y tienes que encajarlo porque siempre te da una revancha".



"Estamos en el camino, pero el camino es complicado. Las sensaciones son buenas, aunque el déficit que tuvimos al principio no nos ha dado para meternos todavía. Tenemos partidos muy complicados en el calendario, todo el mundo se juega mucho y perder te puede hacer retroceder bastante", ha destacado.



Raúl Cámara ha insistido en que están "centrados en ir a León e intentar conseguir los tres puntos", mientras que ha afirmado que "venir de abajo ha hecho que tengamos ahora una dinámica positiva", al tiempo que hay equipos de arriba "que pueden salir de ahí".



"Nos estamos acercando y una derrota te aleja mucho otra vez, y luego recuperar cinco o seis puntos será mucho más complicado. Vamos a entrenarnos bien, hacer lo que toca y ojalá vengamos todos contentos", ha añadido.



El zaguero ha destacado que los números con Joseba Etxeberria -siete victorias en nueve partidos- "son buenísimos, pero también las sensaciones", al tiempo que ha destacado que "se han juntado muchas cosas" para el cambio de dinámica.



"Al Girona le costó dos o tres años. La suerte está ahí, pero hay que buscarla. No sé si nos debe un ascenso, si llega sería para la gente, no para nosotros. Para los jugadores sería extraordinario, pero la afición es la que sufre toda su vida por el CD Tenerife. Ojalá se nos dé otra oportunidad y no se nos escape. Esto es fútbol y muchos equipos luchan por lo mismo", ha concluido.