El Reus no puede inscribir a varios jugadores y se estrenará con muchas bajas en el Gran Canaria

El CF Reus Deportiu tendrá que afrontar su inicio liguero ante la Unión Deportiva Las Palmas de este domingo (21.00 horas) con varias bajas por no haber podido inscribir a tiempo a algunos de sus futbolistas.



Según ha informado el club catalán mediante un comunicado oficial, "excepcionalmente y a causa de problemas de última hora en el proceso de inscripción de jugadores" algunos de sus futbolistas "no podrán ser alineados" para el duelo en territorio grancanario.



La entidad catalana no ha precisado cuántos ni quiénes son los jugadores que no podrán iniciar el campeonato liguero, aunque sí ha detallado que "el club está trabajando de forma intensa para resolver la situación con la mayor celeridad posible".



Estas bajas, que no han sido desveladas aún, se unirán a las del sancionado Jesús Olmo y a las de los lesionados David Querol y Ricardo Vaz.