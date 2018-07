Rubén Castro: "Si no era en el Betis, tenía clarísimo terminar en Las Palmas"

El delantero grancanario Rubén Castro ha manifestado este sábado en su presentación como jugador de la UD Las Palmas, a la que regresa catorce años después, que tenía claro que, si no se podía retirar en el Real Betis Balompié, lo haría en el equipo amarillo, donde se formó.



El ariete isleño, de 37 años, ha dicho que se siente "bien" y se ve con fuerzas de jugar "al menos dos años más" -los que ha firmado, con opción a uno más-, y que hará todo lo posible por ayudar al conjunto grancanario "a lograr el ascenso".



Rubén Castro ha dicho que tras ocho años en el Betis, donde ha estado "muy a gusto", tenía "clarísimo" que, si no terminaba su carrera deportiva allí, lo haría en Las Palmas, aunque las negociaciones se hayan alargado "algo más de lo normal".



El delantero amarillo, que llega "con ganas de empezar", ha añadido que soportará bien la "responsabilidad" de ser una referencia en la Unión Deportiva, y que del Rubén Castro que se marchó con 23 años queda su "ilusión".



"Creo que los aficionados me van a recibir bien, soy de la casa, lo di todo por esta camiseta cuando estaba aquí y lo voy a seguir haciendo siempre", ha asegurado ante los medios de comunicación.



Rubén Castro fue el autor del primer gol oficial en el Estadio de Gran Canaria, en 2003.



"Hace muchísimo tiempo de eso", ha exclamado el futbolista isleño, recordando que fue "un día especial, en un campo nuevo".



El delantero también ha reconocido que no habló de su llegada a Las Palmas con Quique Setién, entrenador verdiblanco y extécnico de la Unión Deportiva, y que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse del preparador cántabro.



Por lo que respecta al partido de homenaje que prepara el Betis en el estadio Benito Villamarín, la UD Las Palmas no pondrá ningún impedimento para que se dispute, aunque no hay una fecha confirmada.