El Stoke City confirma la marcha de Jesé por "razones personales"

El Stoke City confirmó este martes que el delantero grancanario Jesé Rodríguez abandona la disciplina del club antes del final de su cesión por "razones personales".



En un escueto mensaje en su página web, el Stoke aseguró que dio permiso a Jesé para que deje el club inglés de "forma no remunerada" antes del final de su contrato y que "no volverá al Stoke" antes de retornar al PSG, club que le cedió.



Jesé, de 25 años, ha estado envuelto en la polémica desde hace semanas, debido a que se ausentó de varios entrenamientos a principios del mes de abril, tras haberle dado el Stoke permiso para viajar a España a visitar a su hijo, en delicado estado de salud.



Esta temporada, Jesé ha disputado 13 partidos con los 'Potters' y ha marcado un gol. La última vez que se vistió la camiseta del Stoke fue el pasado 17 de marzo ante el Everton, cuando disputó once minutos.



Tras salir del Real Madrid en el verano de 2016, cuando firmó por el PSG, el futbolista canario pasó unos meses en el club parisino, antes de ser cedido a la Unión Deportiva Las Palmas y, posteriormente, al Stoke City, también en calidad de préstamo.