Suso Santana: "Queremos ilusionar otra vez a la afición"

El capitán del CD Tenerife, Suso Santana, ha asegurado este lunes que en el conjunto blanquiazul se habían marcado el reto de "ilusionar otra vez a la afición".



El extremo derecho, que este domingo marcó el primer gol del equipo insular ante el Lorca, ha destacado que el conjunto blanquiazul estuvo "bastante bien" e "intenso" para conseguir el triunfo (2-0) aunque no estuvieron tan "fluidos" como en ocasiones anteriores.



"Trabajo día a día para jugar más y aportar al equipo. Ahora mismo aporto desde el banquillo, o titular como ayer. Intento aportar mi granito de arena. Cuando tu gente te despide como este domingo, te vas contento. Se ve que he hecho un buen trabajo y es una recompensa la ovación de la afición, ha resaltado.



Suso Santana ha destacado asimismo que "siempre es importante no encajar", algo que lograron ante el Lorca, aunque ha asegurado que le "da igual encajar si el equipo consigue la victoria".



"Si queremos llegar, tenemos que sumar de tres en tres. Da igual el estadio al que vayamos, tenemos que competir", ha comentado sobre el partido ante el CA Osasuna del próximo domingo.