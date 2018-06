Tenerife y Albacete empatan un encuentro que contenta a ambos

El CD Tenerife y el Albacete Balompié empataron un último encuentro que no sólo contentó a ambos, sino que, además, también proporcionó la permanencia al cuadro manchego sin la siempre inquieta dependencia de terceros resultados.



Las exigencia clasificatorias albaceteñas le exigían una más que a decidida apuesta ofensiva, de ahí que desde los instantes iniciales sus jugadores buscaron con insistencia el área de Carlos, pero su falta de remate impidió que el meta pasase por apuro alguno.



Después de varias tentativas, con un expectante y cauteloso cuadro blanquiazul, un disparo raso de Zozulya en el minuto doce obligó al meta insular a realizar una oportuna intervención al hacerse con el control del balón sin problema alguno.



Pero si este disparo fue un serio aviso, el segundo, casi que desde una posición similar en el veinticuatro, sí que sorprendió al meta, esta vez fue César De la Hoz, el que se hizo con el control del balón ligeramente escorado a la derecha, avanzó varios metros y con un disparo seco y raso batió a Carlos.



A renglón seguido se produjo el primer y único acercamiento con cierto criterio del cuadro blanquiazul a lo largo de toda esta primera parte, un centro desde la derecha de Malbacic lo cabeceó Juan Villar junto al poste derecho de Tomeu, pero sin precisión alguna, por lo que el balón se fue fuera.



De esta manera concluyó una primera parte que, de momento, garantizaba la permanencia del Albacete ante un apático Tenerife, para reanudarse poco después el encuentro casi que en los mismos términos, con muchísima más ambición manchega que canaria.



No obstante, la primera gran oportunidad de este segundo periodo la creó el balcánico Malbasic en el minuto 48, pero su galopada concluyó con un disparo al cuerpo de Tomeu, mientras que la réplica visitante llegó tres minutos más tarde, con un envenenado disparo de De la Hoz, pero cruzó en exceso su lanzamiento.



Un cabezazo de Carlos Ruiz en el minuto 63 a centro de Iñaki, obligó a Tomeu a detener el balón sobre la misma raya de gol, mientras que un despeje en corto del propio cancerbero le originó un serio sobresalto en el minuto 71, pero reaccionó a tiempo y detuvo un raso disparo de Juan Villar.



Pero el que no tuvo piedad alguna con Tomeu fue Acosta en el minuto 74, un balón suelto en el área lo cazó el hondureño para soltar un zapatazo con su pierna zurda que se coló como una exhalación en el marco visitante.



Este tanto no sólo premio el esfuerzo insular sino que, además, obligó a su rival a ser mucho más precavido, puesto que el empate también le resultaba válido para la permanencia, por lo que sus incursiones hacia el área tinerfeña prácticamente desaparecieron, ardid que le permitió finalmente certificar la permanencia.



Ficha técnica:



1. CD Tenerife: Carlos; Luis Pérez, Aveldaño, Carlos Ruiz, Iñaki; Juan Villar (Borja, min. 83), Alberto, Luis Milla, Montañés (Suso, min 46); Juan Carlos (Acosta, min. 58) y Malbasic.



Entrenador: Joseba Etxeberria



1. Albacete Balompié: Tomeu Nadal; Gorosito, Arroyo, Ángel Moreno; Cifuentes, Gálvez, Dani Rodríguez, Bíttolo (Morillas, min. 48); De la Hoz; Zozulya (Jon Erice, min. 73) y Aridane (Acuña, min. 66).



Entrenador: Enrique Martín



Goles: 0-1, min. 24: De la Hoz; 1-1, min. 74: Acosta.



Árbitro: Rubén Eiriz Mata (Comité Gallego). Amonestó a Arroyo y Ángel Moreno, por parte albaceteña.



Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante 7.937 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Platero, ex jugador blanquiazul en la década de los sesenta del pasado siglo.