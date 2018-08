Chilunda espera adaptarse pronto al fútbol español

El nuevo delantero del CD Tenerife, el tanzano Shaaban Idd Chilunda, ha asegurado este viernes que “aunque España sea diferente” a su país, su “adaptación será rápida”, tanto a sus nuevos compañeros como a lo que le pida entrenador. El atacante africano, que jugará en la isla en calidad de cedido las dos próximos años, se ha descrito como “un delantero que no solo marca goles”, puesto que se considera “un jugador de equipo” que asiste y ayuda en todo lo que se le pida.



Chilunda, que tendrá ficha con el primer equipo, ha comentado que está “muy contento” por haber fichado por el conjunto chicharrero, y ha garantizado que llega bien “físicamente”.



El secretario técnico del club, Alfonso Serrano, ha explicado que tienen una opción de compra en cada una de las dos temporadas de la cesión, y aseguró que nunca han pensado que sea jugador del filial, ya que tienen “mucha confianza” en el futbolista.



"Chilunda no viene a prueba, tomaremos una decisión u otra con el paso del tiempo. Su representante nos lo ofrece hace bastante tiempo, le vimos mucho. No ha estado antes por un problema burocrático" ha recalcado.



"Tenemos mucha confianza en él, pero hay que dejar que se adapte y tener tranquilidad para que demuestre todo su potencial. Es rápido, muy vertical y con gol, además de unas condiciones técnicas y tácticas muy buenas", ha descrito Serrano.



El secretario técnico ha comentado que Chilunda, aunque ha “jugado por fuera en varias ocasiones, donde mejor puede rendir es en la punta del ataque”.

El Rayo Majadahonda preguntó por Carlos

El secretario técnico del CD Tenerife, Alfonso Serrano, ha relatado que el Rayo Majadahonda se puso en contacto con el conjunto blanquiazul para preguntar por la situación del portero Carlos Abad Hernández, aunque no hizo una oferta en firme.



“Parece que ahora no tiene sitio en Segunda División y a Segunda División B no quiere ir. Contaremos con él, y que compita con Dani Hernández y Ángel Galván", ha comentado sobre la situación del portero.



Alfonso Serrano ha recordado que fue el propio Carlos Abad quien les solicitó salir y, después de meditarlo con el entrenador, decidieron que era buena idea cederlo, aunque ha recalcado que “no ha habido oferta en firme” de ningún club de Segunda División.



"La cesión de Carlos Abad no es fácil. También hemos mirado en Portugal o Polonia. Primero tiene que renovar tantos años como sea la cesión, y en eso hay acuerdo", ha insistido.