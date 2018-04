El Tenerife visita León con la esperanza de entrar en la promoción de ascenso

El CD Tenerife visita este sábado León con el reto de continuar con su buena racha de resultados, puesto que ha ganado seis de los últimos siete partidos, con una victoria que le permita reducir la desventaja de dos puntos con respecto a la zona de promoción de ascenso.



Los canarios, que desde que llegó Joseba Etxeberria han recortado de promedio un punto por jornada la diferencia con la sexta plaza, afrontan el partido con bajas en la delantera.



Los dos máximos goleadores del equipo, Samuele Longo y Juan Villar, se perderán el partido por lesión. En el caso del atacante onubense, el futbolista ha sufrido un esguince de tobillo en la semana en la que se preveía que podía volver a la convocatoria tras cinco partidos de baja por molestias musculares.



Mientras tanto, continúa recuperándose de su lesión Aitor Sanz y se perderá el choque por sanción Lucas Aveldaño, al tiempo que vuelven a estar disponibles Bryan Acosta y Jorge Sáenz.

Por su parte, la Cultural y Deportiva Leonesa se propone un doble objetivo, encadenar por segunda vez en la temporada dos victorias consecutivas y, en función de lo que hagan el FC Barcelona B, Almería y Córdoba, salir del descenso después de diez jornadas y más de dos meses.



Los leoneses entraron en la zona peligrosa en la decimoctava jornada del campeonato, en la antepenúltima cita del pasado año, tras caer (3-1) en Lugo y, tras salir del descenso durante seis jornadas, la derrota en Valladolid (3-2) en la vigésimo quinta jornada les condenó de nuevo a este lugar.



Sin embargo, el equipo de Rubén de la Barrera siempre ha estado colocado al borde -en la primera posición de los equipos que ocupan plaza de descenso- de salir de esta situación, aunque el resurgir del Córdoba ha equiparado prácticamente a ambos equipos con una diferencia de tan solo un punto.



La cita de este sábado será el tercer partido de sanción que cumplirá el técnico De la Barrera, que en esta ocasión no podrá ser suplido como en Barcelona por Abel Mourelo, castigado también con un encuentro tras su expulsión en el Mini Estadi.



De esta manera será, en principio, el preparador físico Xabel Secades el que se encargue de dar las instrucciones a los jugadores, aunque esté condicionado por el impedimento de no contar con licencia federativa para esta función.



Ante el conjunto tinerfeño también será baja por sanción el capitán Antonio Martínez, mientras que vuelve tras cumplir la suya el central holandés Gianni Zuiverloon.



Además, un jugador fundamental para De la Barrera como el lateral izquierdo leonés Víctor Díaz Viti sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de ayer que le hará perderse este compromiso para el que también son duda el argentino Emi Buendía y el delantero vasco Iker Guarrotxena, mientras que el suizo Thierry Moutinho podrá volver a la convocatoria tras varios encuentros ausente.



La baja de Viti será cubierta, previsiblemente, por el exjugador del Real Valladolid Ángel García, mientras que si Buendía no está disponible para su lugar pujarán Moutinho, Ibán Salvador e incluso Samu Delgado. Cultural y Deportiva Leonesa: Palatsí; Bastos, Iván González, David García, Ángel García; Emi Buendía, Mario Ortíz, Sergio Marcos, Moutinho; Señé y Rodri.



CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Jorge Sáenz, Cámara; Alberto, Luis Milla; Suso Santana, Bryan Acosta, Álex Mula; y Malbasic.



Árbitro: David Pérez Pallás (Comité gallego).



Hora: 19.00 horas



Estadio: Reino de León