El Tenerife, sin Nano, busca seguir escalando ante un Mallorca que quiere cortar la racha de tres partidos sin ganar

El Tenerife intentará este sábado en Mallorca sumar los tres puntos y continuar con su escalada en la clasificación en un encuentro en el que los bermellones esperan acabar con la racha de tres partidos consecutivos sin ganar tras los empates en Elche y Lugo y la derrota en casa frente al Albacete.

Será la vuelta del entrenador blanquiazul José Luis Oltra, que entrenó a los mallorquines en la temporada 2013-2014. D espués de haber logrado la primera victoria de la temporada y de haber sumado cuatro de los seis puntos en juego desde la llegada de José Luis Oltra al banquillo, afronta su visita al RCD Mallorca con el reto de seguir sumando para seguir con su escalada en la clasificación.



La principal ausencia del conjunto chicharrero para este partido es la del delantero Nano, autor del gol de la victoria el pasado fin de semana ante el Cádiz, que se perderá el encuentro por motivos personales.



El entrenador del conjunto blanquiazul mantendrá, previsiblemente, su apuesta por los tres centrales, con la que el equipo ha logrado ganar en solidez defensiva.



Vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción el lateral Luis Pérez, que volverá a ocupar el carril derecho.



El Tenerife ha sumado tres empates y una derrota en sus primeros cuatro partidos a domicilio, mientras que los jugadores han reconocido que se han quitado un peso de encima tras conseguir el primer triunfo.

Por su parte, el equipo del técnico Vicente Moreno no celebra una victoria desde el pasado 7 de septiembre, cuando venció 1-0 al Cádiz, y ha retrocedido hasta el puesto octavo de la clasificación, con 11 puntos, tras varias jornadas en puestos de ascenso directo y de promoción.



Moreno recupera al central Antonio Raillo, que cumplió en Lugo el partido de sanción tras su expulsión ante el Albacete y debe decidir entre el catalán Álex López y el asturiano Carlos Castro para acompañar al mallorquín Abdón Prats en el ataque.



En la defensa, se perfilan como titulares el eslovaco Martin Valjent, sustituto del lesionado Xisco Campos, y el lateral izquierdo Salva Ruiz, ya recuperado de unas molestias que le obligaron a abandonar el campo la pasada jornada en Lugo.



En siete jornadas disputadas el Mallorca acumula tres victorias, dos empates y dos derrotas, en su mejor inicio desde su descenso a la Liga 1/2/3 en la temporada 2012-2013.

"Todavía hay una distancia considerable con el equipo que quiero"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra , ha asegurado este viernes que “aún hay una distancia considerable” con el equipo que le gustaría ver, aunque ha afirmado que están “haciendo las cosas bien” para el poco tiempo que lleva en el banquillo.



El técnico ha destacado, en la rueda de prensa previa al partido que “no hay que confundir la alegría con la relajación”, pero ha reconocido que se han “quitado una losa de encima” con la primera victoria de la temporada.



“Si perdemos volveremos a la misma situación”, ha advertido José Luis Oltra , quien ha insistido en que deben mantener lo que hacen bien “y mejorar muchas cosas, a pesar de haber ganado”.



“Muchas veces te quieres tapar la cabeza y te dejas los pies al aire, o al revés. Se trata de equilibrar, mantener el orden, solidaridad y trabajo defensivo. Hemos dado un pequeño paso, y todavía falta”, ha reiterado sobre el equilibrio entre las prestaciones ofensivas y defensivas.



José Luis Oltra ha dicho que el RCD Mallorca es un equipo que “tiene confianza, un estilo definido, sabe a lo que juega y maneja casi todos los registros”, por lo que ha dicho que “no es correcto decir que tiene una mala dinámica”.



“Suelen someter a los rivales. Se asocian por dentro y te puede generar dudas a la hora de defender. Tiene mucha calidad y llegada, es difícil de frenar, y no pierde casi nunca la compostura”, ha agregado.



El entrenador ha destacado que los dos equipos tienen “un bagaje ofensivo como para que haya goles, aunque los resultados suelen ser cortos”, al tiempo que ha recalcado que viajan “a por la victoria”. “Me quedo con las cosas positivas de los sitios por los que paso. Deportivamente no fue un buen año, porque nunca estuvimos dentro del objetivo de ascender”, ha dicho sobre su pasado en el club balear.



“El Mallorca es un club espectacular, con una gran estructura y una afición maravillosa. Dejé muchos amigos allí y mi recuerdo es muy bueno, me alegré por su ascenso. Es un partido especial, pero lo que quiero es ganar”, ha concluido.