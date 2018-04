El Tenerife se aleja de la fase de ascenso tras caer ante el Huesca en casa

El CD Tenerife ha dilapidado este sábado sus expectativas de disputar la fase de ascenso al caer derrotado ante una SD Huesca que, por el contrario, no sólo ratifica las suyas, sino que además se posiciona para ascender directamente.



La transcendencia de los tres puntos en litigio hacía presagiar unos más que combatidos primeros minutos, pero el desasosiego meteorológico y, sobre todo, una serie de continuas interrupciones en el juego dieron paso a una fase mucho más ajustada a las expectativas de los dos equipos. Primero Ferreiro, en el minuto 16, disparó desde fuera del área, pero Dani, sobre la raya de gol, sacó la mano y envió a córner el envenenado disparo.



A renglón seguido fue Mula el que también le ocasionó un gran susto a Remiro, pero su disparo se fue por encima del larguero del meta, mientras que Acosta, dos minutos más tarde, desaprovechó una buena ocasión al enviar el balón al cuerpo del meta, después de un pase de Alberto.



Casadesús, por el contrario, acertó de pleno en el minuto 29 al desviar sutilmente un pase desde la línea de fondo de Acosta, toque ante el que nada pudo hacer un sorprendido Remiro.



Pero sin tiempo apenas para la celebración local, dos minutos más tarde los tinerfeños no sólo se quedaron en inferioridad numérica por un penalti cometido por Carlos Ruiz sobre un atacante aragonés, sino que, además, Cucho Hernández logró desde el punto de penalti empatar de nuevo la contienda.



Esta inferioridad numérica insular no coartó al equipo, todo lo contrario, continuó empecinado en marcar otra vez, y Acosta casi lo consigue en el 38, pero su duro disparo lo repelió Remiro, y cuando el encuentro enfilaba ya el descanso, un despeje de Dani Hernández, casi desde su meta, lo aprovechó Casadesús para hacerse con el control del balón, deshacerse de la desesperada salida de Remiro y marcar con un disparo raso junto al poste izquierdo de la meta visitante.



Tras la reanudación el cuadro del alto Aragón salió a por todas, y un pase a Cucho Hernández en la frontal del área lo aprovechó el atacante colombiano para marcar con un disparo a media altura, y poco después en su segundo ataque también logró perforar el marco de Dani, esta vez fue Moi Gómez el que aprovechó un balón suelto dentro del área para marcar con un disparo a media altura y aprovechando que Dani había salido a tapar una internada de Vadillo.



Y ya con todo a favor, el Huesca le asentó la estocada definitiva en el minuto 79, cuando una jugada individual de Cucho en la frontal la aprovechó Ferreiro para, ligeramente escorado a la izquierda de su ataque, anotar el cuarto tanto con un disparo raso.



Pero antes de finalizar el encuentro, las adversidades se le acrecentaron al cuadro insular, puesto que el lanzamiento de un objeto a la asistente propició la suspensión del juego durante dieciséis minutos, para concluir poco después con un claro, pero controvertido triunfo oscense.

Ficha técnica: 2. CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Iñaki; Alberto (Juan Villar, min. 59), Luis Milla; Suso (Jorge Sáenz, min. 46) Bryan Acosta, Alex Mula; y Casadesús (Malbasic, min. 74).



Entrenador: Joseba Etxeberria



4. SD Huesca: Remiro; Alexander González, Pulido, Jair, Brezancic; Melero, Sastre (Gallar, min. 46), Ferreiro, Moi Gómez, Vadillo (Luso, min. 69); y Cucho Hernández (Camacho, min. 105)



Entrenador: Joan F. Ferrer "Rubi"



Goles: 1-0, min. 29: Casadesús. 1-1, min. 32: Cucho Hernández, de penalti. 2-1, min. 45: Casadesús. 2-2, min. 47: Cucho Hernández. 2-3, min. 52: Moi Gomez. 2-4, min. 79: Ferreiro.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego). Expulsó por doble cartulina amarilla al local Carlos Ruiz (min. 31), además, amonestó a sus compañeros Suso, Aveldaño, Jorge Sáenz e Iñaki, y a Sastre, Moi Gómez, Gallar y Brezancic, por parte visitante.



Incidencias: encuentro disputado en Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante 14.790 espectadores. En el descanso saltó al terreno de juego la totalidad de la cantera blanquiazul para recibir el pertinente reconocimiento de la afición local. El encuentro se suspendió en el minuto ochenta y tres por el lanzamiento de un objeto al árbitro asistente Guadalupe Porras Ayuso, reanudándose el mismo dieciséis minutos más tarde.