El Tenerife buscará en Los Pajaritos su primera victoria como foráneo

El Tenerife visita este sábado al Numancia después de la histórica remontada el pasado fin de semana ante la AD Alcorcón. Los blanquiazules afrontan su visita a Los Pajaritos con el objetivo de lograr su primera victoria de la temporada como foráneo, que permitiría al equipo de José Luis Oltra alejarse de los puestos de descenso y empezar a mirar hacia la zona noble de la clasificación.

La principal duda en la apuesta del técnico valenciano es el dibujo táctico de partido, puesto que en el último choque rompió con su línea de cinco defensores para jugar con cuatro zagueros.



Además, después de su rendimiento saliendo desde el banquillo y de convertirse en uno de los protagonistas de la remontada, el delantero serbio Filip Malbasic oposita a hacerse un hueco en el once inicial, en lugar del tinerfeño Nano.



También, y después de su estreno esta temporada tras recuperarse de una lesión, el grancanario Tyronne del Pino puede ir ganando protagonismo en los planes de José Luis Oltra, mientras que el lateral derecho Luis Pérez ha arrastrado molestias tras un golpe que recibió en el último partido.



Siguen sin estar disponibles en el combinado chicharrero por lesión Paco Montañés y Aitor Sanz.

El Numancia recibe al Tenerife tras dos semanas consecutivas con desplazamientos saldados con derrota, con la intención de cambiar su dinámica y dar un salto en la clasificación.



El entrenador numantino, Aritz López Garai, que compareció este viernes en rueda de prensa, advirtió de la peligrosidad del Tenerife, que tiene jugadores ofensivos muy dinámicos, por lo que ha pedido a sus jugadores "estar alerta y dar nuestra mejor versión"



"El equipo está bien. Veníamos de una dinámica buena y pensábamos que podíamos hacerlo bien en Málaga y Las Palmas, pero no fue así", reconoció el entrenador rojillo.



López Garai señaló que en esta categoría hay que pelear "cada momento, cada hora, cada día..." y acertar en el partido es cuestión de todos.



"Yo también me equivoco. Intentamos poner a los jugadores que mejor están cada semana y ser mejores cada día", apuntó López Garai que insistió en que espera ver mañana a un "buen Numancia".



Además aseguró que al equipo le han pasado cosas en las últimas dos semanas consecutivas "que no podemos conceder", en alusión a los goles tempraneros en faltas indirectas.



El entrenador numantino apeló a retomar la fiabilidad como local, a base de poner un ritmo alto en el partido y "estar bien".



"Los últimos 25 metros en cada campo marcan la diferencia", sentenció.



Dani Nieto, Unai Medina, Nacho y Carlos Gutiérrez son bajas confirmadas, frente a la recuperación del pivote Escassi, tras cumplir su partido de sanción en Málaga, y el lateral izquierdo Luis Valcarce.