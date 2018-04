El Tenerife cae ante el líder y se aleja de los playoff

El Rayo Vallecano respondió a las victorias del Sporting y del Huesca y recuperó el liderato de LaLiga 1/2/3, tras imponerse este domingo por 3-1 a un Tenerife, que pese al marcador final, puso en numerosos aprietos al conjunto madrileño.



Especialmente en el arranque del partido, en el que el conjunto insular, consciente de que sólo la victoria le servía para seguir vivo en la lucha por acceder a los puestos de promoción de ascenso, maniató al Rayo con una fuerte presión.



Un ambicioso planteamiento que no tardó en rendir frutos al conjunto canario, que apenas transcurridos dos minutos de juego puso por primera vez a prueba al meta local con un cabezazo de Suso Santana que obligó a lucirse Alberto.



Aunque casi tan importantes como los constantes acercamientos que protagonizó el cuadro tinerfeño en el arranque de partido, fueron las dudas que generó la presión visitante al conjunto rayista, incapaz de dotar de la menor fluidez a su juego.



Dudas que pudieron costar muy caras al equipo madrileño que vio como a los 23 minutos el lateral Alex Moreno tuvo que interceptar, tras una nueva pérdida de balón, en el interior del área al hondureño Bryan Acosta.



Pero el colegiado del encuentro no entendió como penalti, pese a las protestas del banquillo visitante, la acción del defensor rayista, que pareció derribar con el hombro al atacante del Tenerife.



Una polémica acción que pareció destensar al conjunto visitante, que bajó la intensidad de su presión, una circunstancia que permitió aparecer en el partido a los dos jugadores más peligrosos del Rayo Vallecano, el delantero Raúl de Tomas y el argentino Óscar Trejo, hasta entonces inéditos.



Todo un problema para el Tenerife, ya que en la primera combinación que pudieron tejer los dos atacantes rayistas, los locales estuvieron a punto de adelantarse en el marcador con un remate de Raúl de Tomás a los 37 minutos.



No falló en su siguiente ocasión De Tomás, que un minuto más tarde convirtió un centro de Adrián Embarba en el 1-0, con un sutil y preciso remate que se coló por la escuadra de la portería defendida por el venezolano Dani Hernández.



Pero el Tenerife no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente y cinco minutos más tarde, en el 43, devolvió la igualada (1-1) al marcador con un tanto de Víctor Casadesús, que remató de cabeza a las redes una falta lateral botada por Iñaki Sáenz.



Un gol que devolvió la iniciativa del juego a los visitantes que pudieron dar, incluso, la vuelta al marcador antes de llegar al descanso en un nuevo remate de Casadesús, que el senegalés Abdoulaye sacó bajo palos.



Susto que pareció hacer reaccionar definitivamente al Rayo Vallecano, que dio en la segunda mitad el paso adelante que le faltó en el primer período para hacerse definitivamente con los mandos del encuentro.



Una mejoría que permitió a los de Míchel, que unos minutos antes habían visto como Raúl de Tomas estrellaba un balón al palo, adelantarse de nuevo en el marcador a los 65 minutos en una falta lateral botada por Embarba, que Alex Moreno convirtió en el 2-1.



Tanto que pareció encarrilar el triunfo del conjunto local que, pese a todo, no se libró de algún que otro susto, como el que protagonizó el serbio Filip Malbasic, que dispuso a los 76 minutos de una magnifica ocasión para igualar el encuentro.



Fallo que no tardó en pagar el Tenerife, que un minuto más tarde se vio condenado definitivamente a la derrota, tras encajar un nuevo gol, en esta ocasión obra de Embarba, que firmó con un soberbio zapatazo el definitivo 3-1.



Un resultado que devuelve al Rayo a la primera plaza de la tabla con dos puntos de ventaja sobre el Sporting de Gijón, segundo, y el Huesca, tercero, que marca la divisoria entre el ascenso directo y unos puestos de promoción, que cada vez quedan más lejanos para el Tenerife.

Ficha técnica 3 - Rayo Vallecano: Alberto; Baiano, Abdoulaye, Dorado, Álex Moreno; Elustondo (Armenteros, m.60), Fran Beltrán; Embarba, Trejo, Bebé (Cerro, m.73) y Raúl de Tomás (Manucho, m.91)



1 - Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Iñaki; Suso Santana (Juan Villar, m.66), Alberto, Luis Milla, Mula (Montañés, m.80); Acosta (Malbasic, m.71) y Casadesús.



Goles: 1-0, m.38: Raúl de Tomás. 1-1, m.43: Casadesús. 2-1, m.65: Álex Moreno. 3-1, m.77: Embarba



Árbitros: Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Baiano por el Rayo Vallecano; y a Juan Villar e Iñaki por el Tenerife.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima séptima jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio de Vallecas ante unos 10.000 espectadores.