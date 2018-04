El Tenerife, a confirmar su candidatura a la promoción ante el Sevilla Atlético

El Tenerife afronta el encuentro de este domingo ante el Sevilla Atlético en busca de una victoria que le permita acercarse todavía más a la sexta plaza y confirmar su candidatura a disputar la promoción de ascenso, mientras que el filial sevillista afronta el partido después de dos victorias consecutivas pero con la obligación de ganar para seguir manteniendo las esperanzas de permanencia.



La llegada de Joseba Etxeberria a la isla hace dos meses ha reactivado la ilusión de la afición blanquiazul y, después de haber recortado ocho puntos en ocho jornadas, las entradas para el partido se agotaron desde el jueves.



Desde que el técnico vasco se hizo cargo del equipo, el cuadro chicharrero ha logrado seis victorias en ocho partidos, con pleno de triunfos en el Heliodoro Rodríguez López, mientras que la semana pasada firmó una victoria en Pamplona ante el Osasuna.



La principal baja en el equipo canario es la del sancionado Bryan Acosta, quien había marcado en los dos últimos partidos, y precisamente su sustituto es la duda principal en el once inicial: Juan Carlos Real, Tyronne, Casadesús y Malbasic opositan a ser el acompañante de Samuele Longo en la delantera.



Mientras tanto, continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y se perderán el partido Aitor Sanz, Samuel Camille y Juan Villar.



El equipo de Joseba Etxeberria comenzará su partido sabiendo los resultados de todos sus rivales directos durante la jornada, en la que hay duelos entre equipos de la zona alta.



Después de dos victorias consecutivas, el Sevilla Atlético porta todavía el farolillo rollo pero viaja a Tenerife con el deseo de prolongar esta racha que ha alegrado su semblante en el último tramo de una temporada que estaba siendo para olvidar.



Los problemas para conformar el once se le acumulan esta semana a Luis García Tevenet en el lateral zurdo, ya que Matos, el habitual titular, sigue lesionado y tampoco podrá jugar el polivalente Borja San Emeterio, que ha oficiado como su sustituto, de modo que será un central reconvertido, Álex Muñoz, quien defiende la banda izquierda.



Además, el delantero Carlos Fernández causa baja al estar convocado por el primer equipo para el partido de este sábado en Vigo ante el Celta.



Ello le dará la oportunidad a Marc Gual de volver a la alineación a no ser que su entrenador se decante por un sistema sin ariete fijo, lo que ya ha practicado en algunos encuentros, con Pozo ejerciendo de falso 9.



Tevenet manifestó que "es complicado pensar semana a semana en vista de la situación clasificatoria", si bien "es verdad que estas dos últimas victorias -ante el Zaragoza (0-1) y Barcelona B (3-1)- te hacen ser optimista" aunque también "te hacen pensar que las cosas serían muy distintas de haber estado más acertados en algunos partidos", señaló.



El técnico del filial indicó que el Tenerife "ha cambiado desde la destitución de (Pep) Martí -su anterior entrenador-" porque "ahora son más contundentes, buscan más el juego directo", y espera que "tengan la presión añadida de que para estar arriba, están obligados a ganarle al colista", subrayó el técnico sevillano.

Ficha técnica CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Iñaki Sáenz; Alberto, Luis Milla; Suso Santana, Malbasic, Mula; Longo.



Sevilla Atlético: Juan Soriano; Carmona, Cristian, Berrocal, Álex Muñoz; Fede Emeterio, Mena; Olavide, Curro, Pozo; Marc Gual.



Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castellano-Leonés).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Horario: 19.00 horas