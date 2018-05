El Tenerife derrota al Sporting y sirve en bandeja el ascenso a Huesca y Rayo

El CD Tenerife ha derrotado al Sporting en el Heliodoro Rodríguez López y ha servido en bandeja el ascenso directo a la SD Huesca y el Rayo Vallecano, que este fin de semana podrían ser equipo de Primera División si consiguen ganar sus respectivos partidos.



Esta derrota deja prácticamente fuera de la pelea por las dos primeras plazas al Sporting, que ha perdido sus últimos tres encuentros, mientras que los canarios mantienen vigentes sus muy escasas opciones de alcanzar la sexta plaza.



El equipo de Rubén Baraja, que vio el partido desde una cabina del Heliodoro Rodríguez López por su partido de sanción, tuvo algunas oportunidades para adelantarse en el marcador, pero se topó con Dani Hernández, mientras que los blanquiazules firmaron un gol gracias a un tanto de Malbasic en la recta final del choque.



La primera gran ocasión de gol fue para el cuadro asturiano al cuarto de hora del partido, después de que los blanquiazules cometiesen un error en la salida desde la zona defensiva, que provocó que el delantero Santos se quedase con el balón controlado delante de Dani Hernández, pero el portero evitó el tanto con una gran parada cuando los gijoneses celebraban el tanto.



La oportunidad fallada dio alas al Sporting, que se desquitó el estéril dominio del cuadro chicharrero durante el primer tramo del encuentro y puso en apuros en varias ocasiones al guardameta del cuadro insular, sobre todo tras pérdidas de balón provocadas por la presión visitante.



El equipo de Joseba Etxeberria, a pesar de tener la posición del balón controlada durante la primera parte, no pudo generar ocasiones de peligro, más allá de disparos lejanos que no llegaron a poner en aprietos a Mariño, en un primer tiempo sin emoción.



Empezó mejor la segunda parte el Tenerife, que tuvo sus primeras dos ocasiones del partido en los primeros minutos tras el descanso, ambas en las botas de Juan Villar, la primera tras una jugada trenzada con Bryan Acosta en la que no llegó a rematar dentro del área pequeña, y la segunda tras una jugada personal que concluyó con un lanzamiento desde el costado que se marchó desviado.



La reacción del Sporting no tardó en llegar, y a punto estuvo de abrir el marcador Carmona, con un remate de cabeza tras un centro de Jony desde la banda izquierda que se marchó cerca del palo.



A diferencia de la primera parte, el partido se convirtió en un correcalles en el que en el que el gol amenazaba con aparecer en cualquier momento, como en un contragolpe liderado por el tinerfeñista Luis Milla que no pudo convertir en gol Filip Malbasic, quien no pudo marcar a pesar de tener un disparo liberado desde dentro del área.



En la siguiente jugada, el recién ingresado en el campo Juan Carlos Real filtró un pase a la espalda de la defensa que dejó mano a mano con el portero a Filip Malbasic, que en esta ocasión el delantero serbio pudo convertir en gol (83).



El gol fue como un jarro de agua fría para el Sporting de Gijón, que no supo reaccionar y la victoria del equipo de Joseba Etxeberria no pareció peligrar en ningún momento.

Ficha técnica 1. CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luis Milla; Juan Villar (Malbasic, 71?), Bryan Acosta (Juan Carlos Real, 80?), Mula (Suso Santana, 58?); y Casadesús.



0. Sporting de Gijón: Mariño; Calavera, Álex Pérez, Barba, Canella; Álex Bergantiños, Sergio Álvarez (Pablo Pérez, 83?); Carmona, Rubén García (Hernán, 69?), Jony; y Michael Santos (Nano, 78?).



Gol: 1-0: Min. 83: Malbasic.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Suso Santana, del Tenerife, y a Jony, del Sporting.



Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante 8.123 espectadores, según los datos oficiales del club. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Medina Mateo, exjugador del CD Tenerife, y la hinchada del conjunto blanquiazul recibió el premio a la mejor afición de Segunda División en la temporada 2017/2018.