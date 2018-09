El Tenerife se enfrenta a un Málaga pletórico en busca de su primer triunfo de la temporada

El Málaga quiere certificar el sábado su excepcional comienzo con un pleno de victorias en su retorno a LaLiga 1/2/3 y afianzarse en el liderato con su cuarto triunfo ante el CD Tenerife, que es el polo opuesto y, después de tres empates, quiere ganar por primera vez en esta liga.



El Málaga deberá sobreponerse al 'virus FIFA' que le privará de contar con el meta marroquí Munir Mohand y el medio senegalés Alfred N'Diaye, concentrados con sus selecciones, y a la baja por lesión del centrocampista Dani Pacheco, y guarda un buen recuerdo del Tenerife, frente al que logró el ascenso a Primera en La Rosaleda en la campaña 2007-08 al vencerle por 2-1.



Los malagueños, único conjunto que lo ha ganado todo en las cuatro primeras jornadas en Segunda tras ganar al Lugo (1-2), al Alcorcón (1-0) y al Almería (0-1), recibe a un rival necesitado después de sus tres igualadas seguidas (Nàstic, Almería y Deportivo) y al que, como ha advertido el técnico Juan Ramón Muñiz, no será fácil superar porque "aspira también a lo máximo".



Los precedentes son muy favorables al cuadro de la Costa del Sol, pues ambos equipos se han enfrentado en diecisiete ocasiones en el estadio malaguista: catorce en Segunda División, con doce victorias, un empate y una derrota -en la campaña 1987-88 por 1-2- del Málaga; y tres en Primera, con dos triunfos locales y un empate.



Para paliar las bajas, Muñiz deberá modificar el once, con la probable entrada de uno de sus últimos fichajes, el portero polaco Pawel Kieszek en el puesto del marroquí Munir; del argelino Medhi Lacen o del marroquí Bard Boulahroud en el medio campo por N'Diaye; y de Juan Carlos Pérez, ya restablecido de sus molestias en la rodilla derecha, en la banda izquierda por Pacheco.



Además, el entrenador asturiano recupera al atacante Javier Ontiveros, que cumplió un partido de sanción en la victoria por 0-1 frente al Almería.



Después de haber comenzado la temporada con tres empates consecutivos, el CD Tenerife afronta la exigente visita a la Rosaleda con el objetivo de lograr la primera victoria de la campaña ante el líder de la categoría.



En el conjunto insular son conscientes de la dificultad del reto de sumar los tres puntos ante el Málaga CF y, en palabras de su técnico, Joseba Etxeberria, deberán hacer un partido completísimo desde el comienzo del encuentro hasta el último segundo del choque.



Por lo tanto, el combinado chicharrero deberá corregir el defecto que le ha acompañado durante las tres primeras jornadas, y es que las primeras partes del equipo blanquiazul fueron bastante mejorables, lo que provocó que la mejora tras el descanso solamente sirviera para empatar.



No podrán jugar el partido por lesión Lucas Aveldaño, Tyronne del Pino y Aitor Sanz, mientras que el tanzano Chilunda de encuentra con su selección.



Las novedades en la expedición son Héctor Hernández, último fichaje del equipo que ha entrado en la convocatoria tras completar tres entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, y Paco Montañés, quien se perdió los tres primeros encuentros del curso por lesión.



Alineaciones probables:

Málaga: Kieszek; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Renato Santos, Boulahroud, Adrián, Juan Carlos; Gustavo Blanco y Harper.

Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luis Milla; Joao, Bryan Acosta, Malbasic; y Nano.

Árbitro: Iñaki Vicandi Garrido (Comité Vasco).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 17.00.