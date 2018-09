El Málaga sufre ante el Tenerife para mantener el liderato

El Málaga continúa líder de LaLiga 1/2/3 al ganar con sufrimiento al CD Tenerife (1-0) con un gol del delantero argentino Gustavo Blanco que permitió a los malaguistas ampliar a cuatro su pleno de triunfos esta temporada, aunque el cuadro chicharrero no se lo puso fácil y rozó el empate con varias ocasiones.



Con un cambio de última hora en el once por la lesión en el calentamiento del centrocampista portugués Renato Santos, sustituido por Javi Ontiveros, el equipo malagueño salió envalentonado, con una primera oportunidad del joven delantero hispanoescocés Jack Harper que frenó el guardameta Dani Hernández.



El Tenerife intentaba asentarse y frenar el ímpetu malaguista con acciones por las bandas y tratando de minimizar las pérdidas de balones en el centro del campo, pero el Málaga dominaba y buscaba su momento frente a un conjunto tinerfeño que defendía cerca de su área ante a los ataques del Málaga, con alguna ocasión para Ontiveros y Harper.



Ontiveros, muy activo, provocaba estragos en la defensa del Tenerife con su velocidad y visión de juego, y una asistencia suya al delantero Gustavo Blanco propició el primer y, a la postre, único gol del encuentro después de una gran definición del argentino, a diez minutos del descanso.



En la reanudación, el Tenerife salió más agresivo que su rival y tuvo el empate en las botas del onubense José Naranjo, pero, solo delante del debutante meta polaco Pawel Kieszek, mandó fuera un centro preciso de Suso Santana, que había reemplazado poco antes del descanso al colombiano Joao Rodríguez, lesionado.



Precisamente, el veterano Suso protagonizó varias incursiones por la banda derecha desbordando a su par, el uruguayo Fede Ricca, y que crearon mucho peligro a la zaga del Málaga, aunque no encontraron rematador.



El Málaga había dado un paso atrás y el equipo entrenado por Joseba Etxeberria se aprovechó de ello, con superioridad en el centro del campo y velocidad en las bandas, aunque le faltó puntería para materializar la oportunidad que le diera el empate, incluso con un disparo al poste de Suso.



El sufrimiento malaguista se acrecentó en la recta final y los tinerfeños gozaron de una última clara ocasión a cargo de Paco Montañés, debutante en esta Liga, cuando, con el tiempo reglamentario cumplido, envió su remate fuera, con lo que el Málaga sigue firme en el liderato con un 12 de 12 y los tinerfeños continúan sin ganar. Ficha técnica: 1 - Málaga: Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Ontiveros (Juankar, m.55), Lacen (Boulahroud, m.80), Adrián, Mula (Hicham, m.82); Gustavo Blanco y Harper.



0 - Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Camille (Borja, m.77); Joao Rodríguez (Suso, m.42), Acosta, Milla, Naranjo (Montañés, m.59); Malbasic y Nano Mesa.



Gol: 1-0, M. 35: Gustavo Blanco.



Árbitro: Iñaki Vicandi Garrido (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a los malaguistas Ontiveros (m.38), Lacen (m.72) y Juankar (m.77), y a los futbolistas del Tenerife Luis Pérez (m.75) y Acosta (m.86).



Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga 1/2/3, diputado en el estadio de La Rosaleda ante 15.408 espectadores.