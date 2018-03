El Tenerife busca mantener el efecto Etxeberria para seguir soñando

El Tenerife tratará de seguir la buena dinámica en la que está inmerso desde la llegada de Joseba Etxeberria al banquillo, con el que ha ganado cuatro de sus primeros seis partidos, y aumentar sus opciones de entrar en la lucha por el ascenso con una victoria ante el Lorca, que llega con escasas opciones de permanencia,



Los blanquiazules, duodécimos y a seis puntos de la sexta plaza, afrontan el partido con la obligación de conseguir la victoria, después de haber sufrido en Soria la primera derrota con el técnico vasco, puesto que el margen de error es mínimo y las opciones canarias pasan por asegurar todos los puntos que se disputen en el Heliodoro Rodríguez López.



Todos los protagonistas del conjunto blanquiazul que han intervenido públicamente durante la semana han advertido de que no pueden confiarse por los números o la clasificación del Lorca, que es el peor visitante de la categoría.



Desde la llegada a la isla del preparador vasco, el cuadro chicharrero ha ganado con solvencia los tres partidos que ha disputado en el estadio capitalino: ante el Córdoba (5-1), el Lugo (3-1) y el Real Oviedo (3-1).



Joseba Etxeberria podrá recuperar el once inicial que venció y convenció en la victoria ante el Real Oviedo hace dos semanas, puesto que vuelven a estar disponibles tras cumplir sanción Carlos Ruiz y Alberto Jiménez.



Por el contrario, siguen lesionados el mediocentro Aitor Sanz y el atacante Juan Villar, mientras que podría entrar en la convocatoria tras más de cinco meses lesionado Paco Montañés, quien ya tiene el alta médica.



El Lorca visita al Tenerife con la idea de darse una alegría en un partido que ya parece ser de trámite en cuanto al objetivo de la permanencia en la Liga 1/2/3 para el equipo de fútbol murciano, a 16 puntos de los puestos que evitan el descenso a Segunda B, a once jornadas para que concluya el campeonato.



El encuentro, de la trigésima segunda jornada liguera en la categoría de plata, lo encaran los lorquino vigésimos primeros y penúltimos clasificados con 19 puntos, solo por delante del filial del Sevilla, colista con tres puntos menos.



Los de Fabri González, que acumulan 15 jornadas sin ganar -12 derrotas y 3 empates- y vienen de igualar a uno en casa frente al Barcelona B, son conscientes de que hablar de permanencia es casi utópico y parecen más bien centrados en acabar el curso con la mayor dignidad posible.



Así se desprende de las declaraciones de su técnico, quien ha apuntado que ve al equipo "cada vez más cerca de ganar, aunque solo sea por la propia ley de la vida, y es que no se puede no ganar siempre".



Aunque Fabri ha resaltado que el grupo que comanda "en ningún momento ha tirado la toalla", aunque prefiere estar ocupado en "trabajar lo mejor posible cada día" sin referirse a las remotísimas opciones que todavía existen por eludir el descenso.



Para el compromiso, el técnico gallego no podrá contar con varios de sus futbolistas por bajas forzosas.



Santi Luque y el francés Didier Digard se caen de la convocatoria por arrastrar molestias; Alberto Noguera lo hace al estar sancionado por acumulación de tarjetas; y Ally Mallé porque está concentrado con la selección de Mali.



Por el contrario, estará en disposición de participar el defensa ecuatoguineano Fréderic Bikoro, después de haber cumplido un encuentro de sanción.



Lo normal es que se mantenga el bloque utilizado contra el Barcelona B, y Fernando García Puchades "Nando" podría ocupar la vacante que deja Noguera.



Fabri confía en que por fin cambie la racha del Lorca, que desde que él se hizo con las riendas, a finales del pasado diciembre, ha cosechado ocho derrotas y ha empatado otros tres partidos.



"El fútbol no está siendo justo con nosotros, pues hemos merecido sacar varios partidos adelante y no lo hicimos por algún fallo, mala suerte o el arbitraje", ha declarado el lucense, quien ha afirmado que el conjunto blanquiazul ha ido ganando en "cohesión" y que tiene que comportarse como "un equipo sólido".

Ficha técnica CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Carlos Ruiz, Aveldaño, Camille; Alberto, Luis Milla; Suso, Bryan Acosta, Mula; Longo.



Lorca FC: Dorronsoro; Fede Vega, Pomares, Fran Cruz, Antonio López, Peña; Gomelt, Javi Muñoz, Noguera, Nando; Manu Apeh.



Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 19:00 (Hora canaria).